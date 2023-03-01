Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих у Корюківській трагедії

Сьогодні виповнюється 80 років Корюківській трагедії

1 березня — 80 роковини Корюківської трагедії. Під час Другої світової війни нацисти вщент знищили ціле селище на Чернігівщині.

Про ті трагічні події написав Президент України Володимир Зеленський.

Деталі

Як відомо, селище Корюківка, ща на Чернігівщині було найбільшим населеним пунктом у Європі. Однак саме у ці дні під час Другої світової війни нацисти вщент знищили його.

"Ми пам’ятаємо. Ми не забудемо. Ми створимо таку архітектуру безпеки, яка не дасть злу змоги повторюватися. Ніколи знову! Ми дамо силу цим словам", — написав Президент опублікувавши серію архівних фото.

Загалом воєнні злочинці вбили майже сім тисяч людей та спалили 1290 будинків. Спалюючи цілі села та вбиваючи всіх жителів, нацисти мали єдину мету — залякати й упокорити. Те ж мають на меті російські окупанти, вдаючись до тактики ракетного терору проти українців.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський оприлюднив серію фото, як українські військові виборюють перемогу.