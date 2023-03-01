Владимир Зеленский почтил память погибших в Корюковской трагедии

Сегодня исполняется 80 лет Корюковской трагедии

1 марта — 80 годовщина Корюковской трагедии. Во время Второй мировой войны нацисты полностью уничтожили целый поселок на Черниговщине.

О тех трагических событиях написал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Как известно, поселок Корюковка, которая на Черниговщине была крупнейшим населенным пунктом в Европе. Однако именно в эти дни во время Второй мировой войны нацисты полностью уничтожили его.

"Мы помним. Мы не забудем. Мы создадим такую архитектуру безопасности, которая не позволит злу возможности повторяться. Никогда снова! Мы дадим силу этим словам", — написал Президент, опубликовав серию архивных фото.

В общей сложности военные преступники убили почти семь тысяч человек и сожгли 1290 домов. Сжигая целые села и убивая всех жителей, нацисты преследовали единственную цель — запугать и покорить. То же преследуют российские оккупанты, прибегая к тактике ракетного террора против украинцев.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский обнародовал серию фото, как украинские военные борются за победу.