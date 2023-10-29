Не лише ППО — Кудрицький розповів, які ще системи захищатимуть енергооб'єкти взимку

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: Укренерго

Взимку під час опалювального сезону РФ не полишатиме спроб завдати нових ударів по енергосистемі України. Водночас, порівняно з минулим роком, українська ППО стала більш потужніша та щільніша. Окрім основних систем, для енергооб'єктів передбачений локальний захист.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю для видання Голос Америки.

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Готовність енергосистеми до зими

За словами Кудрицького, енергетики працюватимуть взимку для того, щоб повернути довоєнний рівень міцності енергосистеми.

"Цього року насамперед у нас більш щільне ППО, ніж на початку тогорічної російської ракетної кампанії. Якщо ми говоримо про магістральну мережу, якою оперує "Укренерго", ми зробили, які планували зробити до зими. Але для того, щоб повернутися на рівень міцності, який був до вторгнення, або до початку тої ракетної кампанії, все одно треба продовжувати відновлювати енергосистему навіть під час зими", — каже Кудрицький.

Водночас, в Україні, окрім ППО, наразі передбачений локальний захист енергообʼєктів. Українські енергетики роблять це вперше у світі.

"Деякі елементи можна прикрити інженерним захистом. Без зайвих деталей, скажу, що ми це робимо. Знову ж таки, вперше в світі. Таких рішень захисту від ракет та дронів типу "Шахед-136" в світі просто немає, їх треба було вигадати. От цього літа були сформовані технічні рішення, які дозволять захищати наші енергооб'єкти від такого типу загроз", — додав представник "Укренерго".

Можливість відключень світла та блекаутів

Відповідаючи на питання, чи будуть відключення світла або блекаути, Кудрицький каже, що це залежить від інтенсивності обстрілів. Наразі, для цього немає передумов.

"Ми зараз не плануємо відключень ні на найближчі тижні, ні взагалі, тому що немає обстрілів, як я вже сказав. З імпортом і, можливо, з включенням додаткових блоків на природному газі ми цю зиму маємо пройти", — додає Кудрицький.

Раніше ми писали, що наразі Росія вже не має такого запасу ракет і не може його так активно поповнювати. Проте ризики все ж існують, бо РФ досі виробляє певну кількість таких снарядів.