Не только ПВО — Кудрицкий рассказал, какие еще системы будут защищать энергообъекты зимой

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: Укрэнерго

Зимой во время отопительного сезона РФ не будет оставлять попыток нанести новые удары по энергосистеме Украины. В то же время, по сравнению с прошлым годом, украинское ПВО стало более мощным и плотным. Кроме основных систем, для энергообъектов предусмотрена локальная защита.

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью для издания Голос Америки.

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Готовность энергосистемы к зиме

По словам Кудрицкого, энергетики будут работать зимой, чтобы вернуть довоенный уровень прочности энергосистемы.

"В этом году прежде всего у нас более плотное ПВО, чем в начале российской ракетной кампании. Если мы говорим о магистральной сети, которой оперирует "Укрэнерго", мы сделали, которые планировали сделать до зимы. Но для того, чтобы вернуться на уровень прочности, который был до вторжения или до начала той ракетной кампании, все равно нужно продолжать восстанавливать энергосистему даже во время зимы", — говорит Кудрицкий.

В то же время, в Украине, кроме ПВО, в настоящее время предусмотрена локальная защита энергообъектов. Украинские энергетики делают это первые в мире.

"Некоторые элементы можно прикрыть инженерной защитой. Без лишних деталей, скажу, что мы это делаем. Опять же впервые в мире. Таких решений защиты от ракет и дронов типа "Шахед-136" в мире просто нет, их надо было придумать. Вот этим летом были сформированы технические решения, позволяющие защищать наши энергообъекты от такого типа угроз", — добавил представитель "Укрэнерго".

Возможность отключений света и блекаутов

Отвечая на вопрос, будут ли отключения света или блекауты Кудрицкий говорит, что это зависит от интенсивности обстрелов. Сейчас для этого нет предпосылок.

"Мы сейчас не планируем отключений ни на ближайшие недели, ни вообще, потому что нет обстрелов, как я уже сказал. С импортом и, возможно, с включением дополнительных блоков на природном газе мы эту зиму должны пройти", — добавляет Кудрицкий.

Ранее мы писали, что у России уже нет такого запаса ракет и не может его так активно пополнять. Однако риски все же существуют, потому что РФ до сих пор производит определенное количество таких снарядов.