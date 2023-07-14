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"Не можу знайти дитину після вибуху": дзвінки людей після торішнього обстрілу Вінниці

14 липня 2023 13:46
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
"Не можу знайти дитину після вибуху": дзвінки людей після торішнього обстрілу Вінниці
Наслідки ракетного обстрілу Вінниці 14 липня 2022 року. Фото: ДСНС України
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Рівно рік тому, а саме 14 липня 2022 року, Росія здійснила черговий терористичний акт проти мирного населення України. Окупанти вдарили ракетами по цивільних кварталах Вінниці, внаслідок чого загинули 26 осіб, ще 8 вважаються зниклими безвісти. Поліція опублікувала перші дзвінки на гарячу лінію "102" від потерпілих.

Про це йдеться на офіційному вебсайті Нацполіції.

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Того дня загинуло 26 дітей, зокерма троє діток — 4-річна дівчинка та хлопчики 7 і 8 років. Близько 202 людей звернулись за медичною допомогою, 80 з них госпіталізували з різними ступенями тяжкості. Безвісти зникли 8 осіб.

Після жахливого вибуху звучали такі фрази потерпілих:

"Потрібна жінці допомога, вона в шоковому стані, її засипало склом, у неї ноги обпечені",

"Сестра не може вибратися, завалило двері. Всі на вулиці, а вона не може вибратися, завалило повністю квартиру",

"Я хочу звернутися до вас, я не можу знайти дитину після вибуху, вона знаходилась там біля Ювілейного",

""Швидка" допомога міста Вінниці турбує. Запишіть, будь ласка, травмований пацієнт, констатація смерті".

 

Нагадаємо, раніше ми писали, у четвер, 14 липня 2022 росіяни завдали ракетного удару по Вінниці. У ДСНС показали наслідки обстрілу міста.

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