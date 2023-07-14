"Не можу знайти дитину після вибуху": дзвінки людей після торішнього обстрілу Вінниці
Рівно рік тому, а саме 14 липня 2022 року, Росія здійснила черговий терористичний акт проти мирного населення України. Окупанти вдарили ракетами по цивільних кварталах Вінниці, внаслідок чого загинули 26 осіб, ще 8 вважаються зниклими безвісти. Поліція опублікувала перші дзвінки на гарячу лінію "102" від потерпілих.
Про це йдеться на офіційному вебсайті Нацполіції.
Ракетний удар по Віницці 14 липня 2022 року
Того дня загинуло 26 дітей, зокерма троє діток — 4-річна дівчинка та хлопчики 7 і 8 років. Близько 202 людей звернулись за медичною допомогою, 80 з них госпіталізували з різними ступенями тяжкості. Безвісти зникли 8 осіб.
Після жахливого вибуху звучали такі фрази потерпілих:
"Потрібна жінці допомога, вона в шоковому стані, її засипало склом, у неї ноги обпечені",
"Сестра не може вибратися, завалило двері. Всі на вулиці, а вона не може вибратися, завалило повністю квартиру",
"Я хочу звернутися до вас, я не можу знайти дитину після вибуху, вона знаходилась там біля Ювілейного",
""Швидка" допомога міста Вінниці турбує. Запишіть, будь ласка, травмований пацієнт, констатація смерті".
Нагадаємо, раніше ми писали, у четвер, 14 липня 2022 росіяни завдали ракетного удару по Вінниці. У ДСНС показали наслідки обстрілу міста.