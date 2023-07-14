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"Не могу найти ребенка после взрыва": звонки людей после прошлогоднего обстрела Винницы

14 июля 2023 13:46
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
"Не могу найти ребенка после взрыва": звонки людей после прошлогоднего обстрела Винницы
Последствия ракетных обстрелов Винницы 14 июля 2022 года. Фото: ГСЧС Украины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Ровно год назад, а именно 14 июля 2022 года, Россия совершила очередной террористический акт против мирного населения Украины. Оккупанты ударили ракетами по гражданским кварталам Винницы, в результате чего погибли 26 человек, еще 8 считаются пропавшими без вести. Полиция обнародовала первые звонки на горячую линию "102" от пострадавших.

Об этом говорится на официальном вебсайте Нацполиции.

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Ракетный удар по Виннице 14 июля 2022 года

В тот день погибли 26 детей, в том числе трое детей — 4-летняя девочка и мальчики 7 и 8 лет. Около 202 человек обратились за медицинской помощью, 80 из них госпитализировали с разными степенями тяжести. Без вести пропали 8 человек.

После ужасного взрыва звучали следующие фразы потерпевших:

"Нужна женщине помощь, она в шоковом состоянии, ее засыпало стеклом, у нее обожжены ноги" ,

"Сестра не может выбраться, завалило дверь. Все на улице, а она не может выбраться, завалило полностью квартиру" ,

"Я хочу обратиться к вам, я не могу найти ребенка после взрыва, он находился там возле Юбилейного" ,

"Скорая помощь города Винницы беспокоит. Запишите, пожалуйста, травмированный пациент, констатация смерти" .

 

Напомним, ранее мы писали, в четверг, 14 июля 2022 года россияне нанесли ракетный удар по Виннице. В ГСЧС показали последствия обстрела города.

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