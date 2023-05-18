З якими хворобами стикаються українські військові на фронті — медики попередили

Українські військові на фронті. Фото: Новини.LIVE

Українські військові на фронті щосекунди ризикують своїм життям та здоров'ям. Обстріли, міни та інші пастки ворога тісно переплітаються з сирими окопами, відсутністю доступу до засобів гігієни, чистого та сухого одягу або гарячої їжі. Через такі надважкі умови часто розвиваються різноманітні хвороби та недуги.

Лікарі та експерти у галузі охорони здоров’я в інтерв'ю виданню "Українська правда" розповіли, які хвороби підстерігають військових на "нулі" та чи можна їх уникнути.

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Які хвороби розповсюджені у військових на фронті

За словами фахівців, найчастіше військовослужбовці страждають на недуги пов'язані зі:

шкірою;

опорно-руховим апаратом;

кишково-шлунковим трактом;

серцево-судинною системою;

легенями;

зубами.

Ортопед-травматолог Віктор Кірейко зазначає, одна з основних хвороб українських військових — траншейна стопа. Така проблема з часом може перерости до утворення ран, інфекційних уражень.

Окрім цього поширеним недугом серед фронтовиків є проблеми з хребтом — люмбоішіалгія.

Також військові мають проблеми з грибком, герпесом, врослим нігтем, мозолями. Крім того, у них є схильність до інфекцій.

Все це пов’язано з відсутністю належної гігієни в умовах бойових дій та загальних звичних умов життя людини.

Український військовий на фронті. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Що таке траншейна стопа та як діяти при виникненні симптомів

За словами Кірейко, траншейна стопа — це стан, який може виникнути під час перебування ноги у дуже вологому та холодному середовищі (температура 0-16 °C) упродовж довгого періоду часу (понад 10-16 годин) без дотримання елементарної гігієни. Також причиною можуть стати незручне взуття та відсутність змінних шкарпеток.

Під час цього захворювання нога людини виглядає, як руки прачки.

"При недузі у хворого пошкоджується шкіра, тому зменшується її захисна функція. Це може пізніше призвести до утворення ран, інфекційних уражень та поганого загоєння", — наголошує ортопед-травматолог.

Алгоритм дій при виникненні симптомів недуги:

зняти взуття та шкарпетки;

ретельно вимити ноги;

зігріти ноги у теплій воді, температура якої 39-43 градуси протягом 5 хвилин;

ретельно просушити шкіру рушником;

під час сну бажано не одягати шкарпетки, а ноги розташувати так, щоб стопи були розташовані вище тулуба;

варто спостерігати за тим, щоб уникати симптомів переохолодження всього тіла.

Що у жодному разі не можна робити при траншейній стопі:

накладати антисептик на саму рану (може спричинити хімічні опіки);

використовувати мазі, креми, крейду, зубний порошок, зубну пасту та інші народні методи (може пошкодити шкіру і призвести до ускладнень);

зігрівати гарячою водою, відкритим предметом чи іншими засобами (є ризик опіків).

Траншейна стопа у військового, який воював під Бахмутом. Фото: twitter.com/VovkyDaVinchi

З якими хворобами хребта стикаються українські військові

Люмбоішіалгія — це захворювання, яке характеризується специфічними симптомами, що виражаються больовими синдромами в області стегна або попереку.

Така хвороба може виникнути через носіння бронежилета та бойових комплектів.

"Це вертикальне навантаження на плечі солдата. При нестабільності в поперековому чи грудному відділі починаються певні зсуви, там з’являється біль. Ось це дуже часта причина, чому військові звертаються за медичною допомогою", — каже лікар-інфекціоніст Максим Краснов.

Хірург-лейтенант НГУ Богдан Журавель відзначає, що болі у спині це дуже поширений випадок серед військових.

"Болі в спині займають перше місце серед військових. Це хронічні захворювання, з якими дуже важко щось зробити. Практично у всіх бійців, яким за 40 років, є певні викривлення у хребті, що й спричиняють дискомфорт", — каже Журавель.

Українські військові на війні. Фото: google.com

Енергетики, знеболювальні, погане харчування — на які хвороби кишково-шлункового тракту страждають військові

Військові, які перебувають на "нулі" або на бойовому завданні не мають можливості нормально харчуватися, не рідко обходяться перекусами. До того ж часто вживають енергетичні напої, щоб мати змогу виконувати поставлені задачі.

Тому найчастіше наші захисники стикаються з гастритом. Також на фронті бувають випадки синдрому Мелорі-Вейса (виразкового гастриту) або виразка дванадцятипалої кишки

Збільшують проблеми з кишково-шлунковим трактом вживання медикаментів, у тому числі й знеболювальних, котрі далеко не є рідкістю на фронті.

Які хвороби легень підстерігають військових на фронті

Як повідомляє Максим Краснов, багато військових після приїзду з передової отримають діагноз гострий бронхіт з різними клінічними проявами та тяжкістю.

Медик виділяє наступні причини такого стану:

куріння;

респіраторні інфекції;

пил;

різні агресивні хімічні фактори, які виникають при згоранні пороху, вибухівки, фосфору або інших хімічних речовин.

Експерт побоюється, що після війни в Україні може значно збільшитися кількість випадків раку легень.

"Оскільки у нас зараз дуже серйозна проблема з руйнуванням будинків, які зводили в 50-60 роках. Тоді для утеплення широко використовували азбест. Зараз його залишки потрапляють в пил та ґрунт в місцях інтенсивних боїв", — наголошує інфекціоніст.

Український військовий на фронті. Фото: google.com

Проблеми з серцево-судинною системою у військових на фронті

На жаль, дуже поширеною проблемою серед військових на фронті є підвищений тиск. Якщо не займатися корекцією тиску, не звертати належну увагу, то це може призвести до гіпертонічної хвороби.

"Іноді ми також, на жаль, стикаємось і з інфарктами. Буває таке, що військових привозять з позиції з гострим кардіогенним синдромом, тобто гострим проявом ішемічної атаки, який супроводжується сильним болем у серці", – зазначає Максим Краснов.

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