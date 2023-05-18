С какими болезнями сталкиваются украинские военные на фронте — медики предупредили

Не только враг: какие болезни подстерегают украинских военных на "нуле"
Украинские военные на фронте ежесекундно рискуют своей жизнью и здоровьем. Обстрелы, мины и другие ловушки врага тесно переплетаются с сырыми окопами, отсутствием доступа к средствам гигиены, чистой и сухой одежде или горячей пище. Из-за таких сверхтяжелых условий часто развиваются различные недуги и болезни.
Врачи и эксперты в области здравоохранения в интервью изданию "Украинская правда" рассказали, какие болезни подстерегают военных на "нуле" и можно ли их избежать.
Какие болезни распространены у военных на фронте
По словам специалистов, чаще всего военнослужащие страдают недугами, связанными с:
- кожей;
- опорно-двигательным аппаратом;
- кишечно-желудочным трактом;
- сердечно-сосудистой системой;
- легкими;
- зубами.
Ортопед-травматолог Виктор Кирейко отмечает, что одна из основных болезней украинских военных — траншейная стопа. Такая проблема со временем может перерасти в образование ран, инфекционных поражений.
Кроме этого распространенным недугом среди фронтовиков есть проблемы с позвоночником — люмбоишиалгия.
Также военные испытывают проблемы с грибком, герпесом, вросшим ногтем, мозолями. Кроме того, у них есть склонность к инфекциям.
Все это связано с отсутствием должной гигиены в условиях боевых действий и общих привычных условий жизни человека.
Что такое траншейная стопа и как действовать при возникновении симптомов
По словам Кирейко, траншейная стопа — это состояние, которое может возникнуть во время пребывания ноги в очень влажной и холодной среде (температура 0-16 градусов) в течение длительного периода времени (более 10-16 часов) без соблюдения элементарной гигиены. Также причиной могут стать неудобная обувь и отсутствие сменных носков.
Во время этого заболевания нога человека выглядит как руки прачки.
"При недуге у больного повреждается кожа, поэтому уменьшается ее защитная функция. Это может позже привести к образованию ран, инфекционным поражениям и плохому заживлению", — отмечает ортопед-травматолог.
Алгоритм действий при возникновении симптомов недуга:
- снять обувь и носки;
- тщательно вымыть ноги;
- согреть ноги в теплой воде, температура которой 39-43 градуса в течение 5 минут;
- тщательно просушить кожу полотенцем;
- во время сна желательно не одевать носки, а ноги расположить так, чтобы стопы были расположены выше туловища;
- следует наблюдать за тем, чтобы избегать симптомов переохлаждения всего тела.
Что ни в коем случае нельзя делать при траншейной стопе:
- накладывать антисептик на самую рану (может вызвать химические ожоги);
- использовать мази, кремы, мел, зубной порошок, зубную пасту и другие народные методы (может повредить кожу и привести к осложнениям);
- согревать горячей водой, открытым предметом или другими средствами (есть риск ожогов).
С какими болезнями позвоночника сталкиваются украинские военные
Люмбоишиалгия — это заболевание, характеризующееся специфическими симптомами, выражающимися болевыми синдромами в области бедра или поясницы.
Такая болезнь может возникнуть из-за ношения бронежилета и боевых комплектов.
"Это вертикальная нагрузка на плечи солдата. При нестабильности в поясничном или грудном отделе начинаются определенные оползни, там появляется боль. Вот это очень частая причина, почему военные обращаются за медицинской помощью", — говорит врач-инфекционист Максим Краснов.
Хирург-лейтенант НГУ Богдан Журавель отмечает, что боли в спине – это очень распространенный случай среди военных.
"Боли в спине занимают первое место среди военных. Это хронические заболевания, с которыми очень трудно что-то сделать. Практически у всех бойцов, которым за 40 лет, есть определенные искажения в позвоночнике, которые и приводят к дискомфорту", — говорит Журавель.
Энергетики, обезболивающие, плохое питание — какими болезнями кишечно-желудочного тракта страдают военные
Военные, находящиеся на "нуле" или на боевом задании, не имеют возможности нормально питаться, не редко обходятся перекусами. К тому же часто употребляют энергетические напитки, чтобы выполнять поставленные задачи.
Поэтому чаще всего наши защитники сталкиваются с гастритом. Также на фронте бывают случаи синдрома Мэлори-Вейса (язвенного гастрита) или язва двенадцатиперстной кишки.
Увеличивают проблемы с желудочно-кишечным трактом употребления медикаментов, в том числе и обезболивающих, которые далеко не являются редкостью на фронте.
Какие болезни легких подстерегают военных на фронте
Как сообщает Максим Краснов, многие военные по приезду с передовой получат диагноз острый бронхит с различными клиническими проявлениями и тяжестью.
Медик выделяет следующие причины такого состояния:
- курение;
- респираторные инфекции;
- пыль;
- разные агрессивные химические факторы, возникающие при сгорании пороха, взрывчатки, фосфора или других химических веществ.
Эксперт опасается, что после войны в Украине может значительно увеличиться количество случаев рака легких.
"Поскольку у нас сейчас очень серьезная проблема с разрушением домов, которые строили в 50-60 годах. Тогда для утепления широко использовали асбест. Сейчас его остатки попадают в пыль и почву в местах интенсивных боев", — отмечает инфекционист.
Проблемы с сердечно-сосудистой системой у военных на фронте
К сожалению, очень распространенной проблемой среди военных на фронте повышенное давление. Если не заниматься коррекцией давления, не обращать должного внимания, то это может привести к гипертонической болезни.
"Иногда мы также, к сожалению, сталкиваемся и с инфарктами. Бывает, что военных привозят с позиции с острым кардиогенным синдромом, то есть острым проявлением ишемической атаки, который сопровождается сильной болью в сердце", — отмечает Максим Краснов.
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