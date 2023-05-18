С какими болезнями сталкиваются украинские военные на фронте — медики предупредили

Украинские военные на фронте. Фото: Новини.LIVE

Украинские военные на фронте ежесекундно рискуют своей жизнью и здоровьем. Обстрелы, мины и другие ловушки врага тесно переплетаются с сырыми окопами, отсутствием доступа к средствам гигиены, чистой и сухой одежде или горячей пище. Из-за таких сверхтяжелых условий часто развиваются различные недуги и болезни.

Врачи и эксперты в области здравоохранения в интервью изданию "Украинская правда" рассказали, какие болезни подстерегают военных на "нуле" и можно ли их избежать.

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Какие болезни распространены у военных на фронте

По словам специалистов, чаще всего военнослужащие страдают недугами, связанными с:

кожей;

опорно-двигательным аппаратом;

кишечно-желудочным трактом;

сердечно-сосудистой системой;

легкими;

зубами.

Ортопед-травматолог Виктор Кирейко отмечает, что одна из основных болезней украинских военных — траншейная стопа. Такая проблема со временем может перерасти в образование ран, инфекционных поражений.

Кроме этого распространенным недугом среди фронтовиков есть проблемы с позвоночником — люмбоишиалгия.

Также военные испытывают проблемы с грибком, герпесом, вросшим ногтем, мозолями. Кроме того, у них есть склонность к инфекциям.

Все это связано с отсутствием должной гигиены в условиях боевых действий и общих привычных условий жизни человека.

Украинский военный на фронте. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Что такое траншейная стопа и как действовать при возникновении симптомов

По словам Кирейко, траншейная стопа — это состояние, которое может возникнуть во время пребывания ноги в очень влажной и холодной среде (температура 0-16 градусов) в течение длительного периода времени (более 10-16 часов) без соблюдения элементарной гигиены. Также причиной могут стать неудобная обувь и отсутствие сменных носков.

Во время этого заболевания нога человека выглядит как руки прачки.

"При недуге у больного повреждается кожа, поэтому уменьшается ее защитная функция. Это может позже привести к образованию ран, инфекционным поражениям и плохому заживлению", — отмечает ортопед-травматолог.

Алгоритм действий при возникновении симптомов недуга:

снять обувь и носки;

тщательно вымыть ноги;

согреть ноги в теплой воде, температура которой 39-43 градуса в течение 5 минут;

тщательно просушить кожу полотенцем;

во время сна желательно не одевать носки, а ноги расположить так, чтобы стопы были расположены выше туловища;

следует наблюдать за тем, чтобы избегать симптомов переохлаждения всего тела.

Что ни в коем случае нельзя делать при траншейной стопе:

накладывать антисептик на самую рану (может вызвать химические ожоги);

использовать мази, кремы, мел, зубной порошок, зубную пасту и другие народные методы (может повредить кожу и привести к осложнениям);

согревать горячей водой, открытым предметом или другими средствами (есть риск ожогов).

Траншейная стопа у военного, воевавшего под Бахмутом. Фото: twitter.com/VovkyDaVinchi

С какими болезнями позвоночника сталкиваются украинские военные

Люмбоишиалгия — это заболевание, характеризующееся специфическими симптомами, выражающимися болевыми синдромами в области бедра или поясницы.

Такая болезнь может возникнуть из-за ношения бронежилета и боевых комплектов.

"Это вертикальная нагрузка на плечи солдата. При нестабильности в поясничном или грудном отделе начинаются определенные оползни, там появляется боль. Вот это очень частая причина, почему военные обращаются за медицинской помощью", — говорит врач-инфекционист Максим Краснов.

Хирург-лейтенант НГУ Богдан Журавель отмечает, что боли в спине – это очень распространенный случай среди военных.

"Боли в спине занимают первое место среди военных. Это хронические заболевания, с которыми очень трудно что-то сделать. Практически у всех бойцов, которым за 40 лет, есть определенные искажения в позвоночнике, которые и приводят к дискомфорту", — говорит Журавель.

Украинские военные на войне. Фото: google.com

Энергетики, обезболивающие, плохое питание — какими болезнями кишечно-желудочного тракта страдают военные

Военные, находящиеся на "нуле" или на боевом задании, не имеют возможности нормально питаться, не редко обходятся перекусами. К тому же часто употребляют энергетические напитки, чтобы выполнять поставленные задачи.

Поэтому чаще всего наши защитники сталкиваются с гастритом. Также на фронте бывают случаи синдрома Мэлори-Вейса (язвенного гастрита) или язва двенадцатиперстной кишки.

Увеличивают проблемы с желудочно-кишечным трактом употребления медикаментов, в том числе и обезболивающих, которые далеко не являются редкостью на фронте.

Какие болезни легких подстерегают военных на фронте

Как сообщает Максим Краснов, многие военные по приезду с передовой получат диагноз острый бронхит с различными клиническими проявлениями и тяжестью.

Медик выделяет следующие причины такого состояния:

курение;

респираторные инфекции;

пыль;

разные агрессивные химические факторы, возникающие при сгорании пороха, взрывчатки, фосфора или других химических веществ.

Эксперт опасается, что после войны в Украине может значительно увеличиться количество случаев рака легких.

"Поскольку у нас сейчас очень серьезная проблема с разрушением домов, которые строили в 50-60 годах. Тогда для утепления широко использовали асбест. Сейчас его остатки попадают в пыль и почву в местах интенсивных боев", — отмечает инфекционист.

Украинский военный на фронте. Фото: google.com

Проблемы с сердечно-сосудистой системой у военных на фронте

К сожалению, очень распространенной проблемой среди военных на фронте повышенное давление. Если не заниматься коррекцией давления, не обращать должного внимания, то это может привести к гипертонической болезни.

"Иногда мы также, к сожалению, сталкиваемся и с инфарктами. Бывает, что военных привозят с позиции с острым кардиогенным синдромом, то есть острым проявлением ишемической атаки, который сопровождается сильной болью в сердце", — отмечает Максим Краснов.

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