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Недитячі ігри: на Рівненщині знайшли зв'язаним 10-річного хлопчика

2 березня 2023 22:57
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
На Рівненщині знайшли зв'язаним 10-річного хлопчика: подробиці
Дитяча витівка "підняла на вуха" поліцію Рівненщини
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 2 березня, близько 8 години ранку до поліції надійшло повідомлення 34-річної жительки селища Соснове на Рівненщині, що напередодні односельчанка виявила її 10-річного сина із зв’язаними руками та ногами у кущах на окраїні населеного пункту. Хлопчик повідомив, що його викрали.

Про це йдеться у повідомленні поліції Рівненської області.

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Подробиці 

Поліцейським, які прибули на виклик, хлопчик розповів, що близько 16 години, 1 березня, невідомий постукав у двері та наказав відчинити їх, адже добре знає його батьків. За словами хлопчика, зв’язав йому ноги, заклеїв рот скетчем та сказав, що вимагатиме в його рідних викуп у сумі 1 000 гривень. Потому проніс декілька метрів та залишив у чагарнику. Хлопчик навіть детально описав зловмисника та вказав, у якому напрямку той пішов.

"Пошуки "злочинця" оперативно розпочали поліцейські: провели подворовий обхід, опитали місцевих жителів, оглянули місце події, будинок та прилеглу територію", — розповіли у поліції. 

Та після проведення кропіткої роботи з’ясувалося, що історію із викраденням хлопчик вигадав. 

"Так, вчора після школи він пішов гуляти із сусідським 8-річним хлопчиком. Останній запропонував пограти у шпигунів: необхідно було зв’язати руки, ноги і рот липкою стрічкою, а хто перший звільниться — той і переможець. Зі слів дітей, коли молодший уже визволився, поруч пробігав великий пес. Дитина злякалася і побігла додому, забувши про товариша. Потому повз проходила односельчанка, яка побачила зв’язаного скетчем сусідського хлопчика. Тож він, побоюючись покарання, придумав історію про невідомого чоловіка, який його викрав", — йдеться у повідомленні. 

У поліції зазначили, що провели профілактичну бесіду із малолітніми щодо недопущення надалі таких дій. Наразі вирішується питання про притягнення батьків до відповідальності за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що активність нового небезпечного молодіжного руху "Редан", учасники якого організовують масові бійки, падає. Кіберполіція установила низку організаторів та заблокувала Telegram-канали, які використовувалися для комунікації з учасниками руху. 

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