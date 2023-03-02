В Ровенской области нашли связанным 10-летнего мальчика: подробности

Детская шалость "подняла на уши" полицию Ровенщины

Сегодня, 2 марта, около 8 часов утра в полицию поступило сообщение 34-летней жительницы поселка Сосновое в Ровенской области, что накануне односельчанка обнаружила ее 10-летнего сына со связанными руками и ногами в кустах на окраине населенного пункта. Мальчик сообщил, что его похитили.

Об этом говорится в сообщении полиции Ровенской области.

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Прибывшим по вызову полицейским мальчик рассказал, что около 16 часов, 1 марта, неизвестный постучался в дверь и приказал открыть их, ведь хорошо знает его родителей. По словам мальчика, тот связал ему ноги, заклеил рот скетчем и сказал, что потребует у его родных выкуп в сумме 1000 гривен. Потом пронес несколько метров и оставил в кустах. Мальчик даже подробно описал злоумышленника и указал, в каком направлении тот ушел.

"Поиски "преступника" оперативно начали полицейские: провели подворовый обход, опросили местных жителей, осмотрели место происшествия, дом и прилегающую территорию", — рассказали в полиции.

Но после проведения кропотливой работы выяснилось, что историю с похищением мальчик придумал.

"Да, вчера после школы он пошел гулять с соседским 8-летним мальчиком. Последний предложил поиграть в шпионов: необходимо было связать руки, ноги и рот клейкой лентой, а кто первым освободится — тот и победитель. По словам детей, когда младший уже освободился, рядом пробегал большой пес. Ребенок испугался и побежал домой, забыв о товарище. Потом мимо проходила односельчанка, увидевшая связанного скетчем соседского мальчика", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что провели профилактическую беседу с малолетними по недопущению в дальнейшем таких действий. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что активность нового опасного молодежного движения "Редан", участники которого организуют массовые потасовки, падает. Киберполиция установила ряд организаторов и заблокировала Telegram-каналы, которые использовались для коммуникации с участниками движения.