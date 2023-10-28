Негода наробила біди в Україні — де найгірша ситуація зі світлом

Ремонт електромережі. Фото: Google

Сьогодні, 28 жовтня, в Україні зафіксовано потужний вітер. Внаслідок негоди знеструмлювалися 1045 населених пунктів у 14 областях країни.

Про це повідомляє Кабмін.

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Знеструмлення були в таких областях:

Вінницькій;

Волинській;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Київській;

Львівській;

Рівненській;

Сумській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Чернівецькій;

Чернігівській.

Загалом без світла залишалися 306 тисяч споживачів. Більшість із них у Хмельницькій області, де знеструмлено 400 населених пунктів. У Кабміні розповіли, що на території області вимикалися лінія міждержавного з'єднання з Угорщиною 750 кВ та ПЛ 750 кВ.

Наразі ведуться відновлювальні роботи.

Зараз Україні вистачає електроенергії, яку виробляють електростанції.

Прифронтові області

"Через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 25 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, Київ накрила негода. Потужний вітер валить рекламні щити та вириває дерева з корінням.

Також ми писали, що внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків. У ще в одному районі столиці відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.

Додамо, ДТЕК попередило про можливі відключення електроенергії в Києві. Сьогодні, 28 жовтня, столицю України накрила негода. Там зафіксовано пориви вітру до 25 м/с.