Непогода наделала беды в Украине — где самая плохая ситуация со светом
Сегодня, 28 октября, в Украине зафиксирован мощный ветер. В результате непогоды обесточивались 1045 населенных пунктов в 14 областях страны.
Об этом сообщает Кабмин.
Последствия непогоды
Обесточивание было в таких областях:
- Винницкой;
- Волынской;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Киевской;
- Львовской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Тернопольской;
- Хмельницкой;
- Черновицкой;
- Черниговской.
В общей сложности без света оставались 306 тысяч потребителей. Большинство из них в Хмельницкой области, где обесточены 400 населенных пунктов. В Кабмине рассказали, что на территории области выключались линия межгосударственного соединения с Венгрией 750 кВ и ВЛ 750 кВ.
В настоящее время ведутся восстановительные работы.
Сейчас Украине хватает электроэнергии, производимой электростанциями.
Прифронтовые области
"Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 25 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 28 октября, Киев накрыла непогода. Мощный ветер валит рекламные щиты и вырывает деревья с корнями.
Также мы писали, что в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин. В еще одном районе столицы оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.
Добавим, ДТЭК предупредило о возможных отключениях электроэнергии в Киеве. Сегодня, 28 октября, столицу Украины накрыла непогода. Там зафиксированы порывы ветра до 25 м/с.
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