Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Непогода наделала беды в Украине — где самая плохая ситуация со светом arrow

Непогода наделала беды в Украине — где самая плохая ситуация со светом

28 октября 2023 13:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Непогода наделала беды в Украине — где самая плохая ситуация со светом
Ремонт электросети. Фото: Google
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 октября, в Украине зафиксирован мощный ветер. В результате непогоды обесточивались 1045 населенных пунктов в 14 областях страны.

Об этом сообщает Кабмин.

Читайте также:

Последствия непогоды

Обесточивание было в таких областях:

  • Винницкой;
  • Волынской;
  • Днепропетровской;
  • Житомирской;
  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковской;
  • Киевской;
  • Львовской;
  • Ровенской;
  • Сумской;
  • Тернопольской;
  • Хмельницкой;
  • Черновицкой;
  • Черниговской.

В общей сложности без света оставались 306 тысяч потребителей. Большинство из них в Хмельницкой области, где обесточены 400 населенных пунктов. В Кабмине рассказали, что на территории области выключались линия межгосударственного соединения с Венгрией 750 кВ и ВЛ 750 кВ.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Сейчас Украине хватает электроэнергии, производимой электростанциями.

Прифронтовые области

"Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 25 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 28 октября, Киев накрыла непогода. Мощный ветер валит рекламные щиты и вырывает деревья с корнями.

Также мы писали, что в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин. В еще одном районе столицы оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

Добавим, ДТЭК предупредило о возможных отключениях электроэнергии в Киеве. Сегодня, 28 октября, столицу Украины накрыла непогода. Там зафиксированы порывы ветра до 25 м/с.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме