Непогода наделала беды в Украине — где самая плохая ситуация со светом

Ремонт электросети. Фото: Google

Сегодня, 28 октября, в Украине зафиксирован мощный ветер. В результате непогоды обесточивались 1045 населенных пунктов в 14 областях страны.

Об этом сообщает Кабмин.

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Обесточивание было в таких областях:

Винницкой;

Волынской;

Днепропетровской;

Житомирской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Киевской;

Львовской;

Ровенской;

Сумской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Черновицкой;

Черниговской.

В общей сложности без света оставались 306 тысяч потребителей. Большинство из них в Хмельницкой области, где обесточены 400 населенных пунктов. В Кабмине рассказали, что на территории области выключались линия межгосударственного соединения с Венгрией 750 кВ и ВЛ 750 кВ.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Сейчас Украине хватает электроэнергии, производимой электростанциями.

Прифронтовые области

"Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 25 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 28 октября, Киев накрыла непогода. Мощный ветер валит рекламные щиты и вырывает деревья с корнями.

Также мы писали, что в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин. В еще одном районе столицы оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

Добавим, ДТЭК предупредило о возможных отключениях электроэнергии в Киеве. Сегодня, 28 октября, столицу Украины накрыла непогода. Там зафиксированы порывы ветра до 25 м/с.