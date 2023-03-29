Негода в Україні: Укренерго попередило про відключення світла у 12 областях
В середу, 29 березня, в Україні спостерігається знеструмлення в 12 регіонах. Це пов'язано з негодою, яка характеризується штормовим вітром та снігом з дощем.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
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У яких областях відключають світло
"Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України", — йдеться в повідомленні.
А саме в:
- Житомирській;
- Вінницькій;
- Хмельницькій;
- Чернівецькій;
- Київській;
- Чернігівській;
- Черкаській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Сумській.
Зокрема, в Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аварійні відключення світла сьогодні, 29 березня, було запроваджено в деяких районах Києва. Причиною цього стали пошкодження мережі через негоду.
Раніше синоптики попередили про погіршення погоди. По всій території України 29 березня будуть опади у вигляді дощу та снігу, а температура суттєво знизиться.