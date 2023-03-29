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Негода в Україні: Укренерго попередило про відключення світла у 12 областях

29 березня 2023 11:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У 12 областях є знеструмлення через негоду
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В середу, 29 березня, в Україні спостерігається знеструмлення в 12 регіонах. Це пов'язано з негодою, яка характеризується штормовим вітром та снігом з дощем.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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"Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України", — йдеться в повідомленні.

А саме в:

  • Житомирській;
  • Вінницькій;
  • Хмельницькій;
  • Чернівецькій;
  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Черкаській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Сумській.

Зокрема, в Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аварійні відключення світла сьогодні, 29 березня, було запроваджено в деяких районах Києва. Причиною цього стали пошкодження мережі через негоду. 

Раніше синоптики попередили про погіршення погоди. По всій території України 29 березня будуть опади у вигляді дощу та снігу, а температура суттєво знизиться. 

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