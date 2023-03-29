Негода в Україні: Укренерго попередило про відключення світла у 12 областях

У 12 областях є знеструмлення через негоду

В середу, 29 березня, в Україні спостерігається знеструмлення в 12 регіонах. Це пов'язано з негодою, яка характеризується штормовим вітром та снігом з дощем.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

У яких областях відключають світло

"Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України", — йдеться в повідомленні.

А саме в:

Житомирській;

Вінницькій;

Хмельницькій;

Чернівецькій;

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Миколаївській;

Одеській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Сумській.

Зокрема, в Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аварійні відключення світла сьогодні, 29 березня, було запроваджено в деяких районах Києва. Причиною цього стали пошкодження мережі через негоду.

Раніше синоптики попередили про погіршення погоди. По всій території України 29 березня будуть опади у вигляді дощу та снігу, а температура суттєво знизиться.