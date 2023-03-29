Непогода в Украине: Укрэнерго предупредило об отключениях света в 12 областях

В 12 областях есть обесточивание из-за непогоды

В среду, 29 марта, в Украине наблюдается обесточивание в 12 регионах. Это связано с непогодой, которая характеризуется штормовым ветром и снегом с дождем.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В каких областях отключают свет

"Из-за непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 12 областях Украины", — говорится в сообщении.

А именно в:

Житомирской;

Винницкой;

Хмельницкий;

Черновицкой;

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Николаевской;

Одесской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Сумской.

В частности, в Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян увеличивается объем ограничения потребления.

Напомним, ранее сообщалось, что аварийные отключения света сегодня, 29 марта, были введены в некоторых районах Киева. Причиной этого стали повреждения сети из-за непогоды.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды. На всей территории Украины 29 марта осадки в виде дождя и снега, а температура существенно снизится.