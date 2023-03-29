Непогода в Украине: Укрэнерго предупредило об отключениях света в 12 областях
В среду, 29 марта, в Украине наблюдается обесточивание в 12 регионах. Это связано с непогодой, которая характеризуется штормовым ветром и снегом с дождем.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
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В каких областях отключают свет
"Из-за непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 12 областях Украины", — говорится в сообщении.
А именно в:
- Житомирской;
- Винницкой;
- Хмельницкий;
- Черновицкой;
- Киевской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Сумской.
В частности, в Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян увеличивается объем ограничения потребления.
Напомним, ранее сообщалось, что аварийные отключения света сегодня, 29 марта, были введены в некоторых районах Киева. Причиной этого стали повреждения сети из-за непогоды.
Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды. На всей территории Украины 29 марта осадки в виде дождя и снега, а температура существенно снизится.