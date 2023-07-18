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Неявка до ТЦК за повісткою: чи застосовуватимуть радикальні методи до ухилянтів

18 липня 2023 19:28
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що буде, якщо не з'явитися до ТЦК за повісткою — українців попередили
Військовозобов'язаному українцю виписують повістку до ТЦК. Фото: vn.20minut.ua
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Через повномасштабне вторгнення рф в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. Тож військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й у разі придатності вступають до лав ЗСУ. Проте є громадяни, які свідомо ухиляються від мобілізації та ігнорують виклики до ТЦК. 

Чи застосовуватимуть радикальні методи до ухилянтів, у якому випадку може загрожувати кримінальна відповідальність та з якими проблемами стикаються ТЦК, розповів, лейтенант, легендарний "Кіборг", а нині — командир роти в Чортківському РТЦК СП на Тернопільщині Ярослав Гавянець в інтерв'ю виданню hromadske. 

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За словами військового, робітники ТЦК та СП мають дуже мало інструментів впливу на тих, хто ігнорує повістки. Зокрема, вони не можуть примусово привести військовозобов'язаного до центру комплектування. Адже за законом це вже перевищення повноважень та порушення прав громадянина. 

Якщо особа не прибуває за повісткою, то для того, щоб виписати протокол про адміністративне правопорушення, необхідно з першу знайти порушника. А це справа теж не з легких. 

"Законодавство наділило нас дуже малими повноваженнями, і ми фактично беззбройні перед ухилянтами. Зараз до центру комплектації приходить менш ніж половина з тих, хто отримав повістки. І якщо людина не прибуває за повісткою, то ми маємо її знайти та скласти на неї протокол про адміністративне правопорушення. Потім виносять постанову про накладення штрафу. Але спробуй цих людей знайди", — розповідає Гавянець.

Як відомо, за ігнорування повістки та не явку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних військовозобов'язаному загрожує штраф 3400 — 5100 грн.

Він підкреслив, що діюча система розрахована на високу свідомість громадян, проте такі вже давно на військовій службі. 

 

"Думаю, що серед ухилянтів десь 30% — такі, які могли б згодом втягнутися в армійське життя. Але з більшістю нема сенсу возитися. Бо коли ти їх примусом відправиш на фронт, то вони кинуть автомат під час бою і загублять справу", — вважає командир. 

 

Що буде, якщо не з'явитися до ТЦК за повісткою
"Кіборг" Ярослав Гавянець. Фото: 1plus1.ua

Коли ухилянту може загрожувати кримінальна відповідальність 

За словами командира, не можна відкрити кримінальну справу на людину, яка просто не прийшла до ТЦК за повісткою. Це не передбачено законом. 

"До кримінальної відповідальності ми можемо притягнути тільки військовозобов'язаного, якого вдалося скерувати на медичну комісію, медики визнали його придатним до служби, ми вручили йому повістку на відправлення, так звану бойову — а він по ній не з’явився. От тоді порушують кримінальну справу про ухилення від військової служби", — пояснює Гавянець.

Боротися з ухилянтами слід радикальними методами 

На думку офіцера військкомату, до ухилянтів слід застосовувати радикальні методи. Так ті, хто не готовий захищати Батьківщину мають покинути країну та здати паспорт громадянина України. 

"Я взагалі вважаю: якщо вони не готові захищати Україну, то треба відкрити для них кордони, позбавити громадянства — і нехай їдуть звідси, щоб вони більше не мали ніякого доступу до України. Ухилянти не повинні мати жодних прав в Україні, поки вони не виконують щодо України своїх обов’язків. Оце моя думка", — підкреслив Ярослав Гавянець.

Раніше ми писали, яка відповідальність передбачена для військовозобов'язаних чоловіків, які "відсиджуються" за кордоном.

Нагадаємо, ми розповідали, що прикордонники викрили новий спосіб втечі військовозобов'язаних за кордон. 

Також ми повідомляли, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим. 

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