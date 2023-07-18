Что будет, если не явиться в ТЦК за повесткой — украинцев предупредили

Военнообязанному украинцу выписывают повестку в ТЦК. Фото: vn.20minut.ua

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину действует военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины получают повестки, и в случае пригодности вступают в ряды ВСУ. Тем не менее есть граждане, которые сознательно уклоняются от мобилизации и игнорируют вызовы в ТЦК.

Будут ли применять радикальные методы к уклонистам, в каком случае может угрожать уголовная ответственность и с какими проблемами сталкиваются ТЦК, рассказал лейтенант, легендарный "Киборг", а ныне — командир роты в Чортковском РТЦК СП Тернопольской области Ярослав Гавянец в интервью изданию hromadske.

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По словам военного, работники ТЦК и СП имеют очень мало инструментов влияния на тех, кто игнорирует повестки. В частности, они не могут принудительно привести военнообязанного в центр комплектования. Ведь по закону это уже превышение полномочий и нарушение прав гражданина.

Если лицо не прибывает за повесткой, то для того, чтобы выписать протокол об административном правонарушении, необходимо сначала найти нарушителя. А это дело тоже не из лёгких.

"Законодательство наделило нас очень малыми полномочиями, и мы фактически безоружны перед уклонистами. Сейчас в центр комплектации приходит менее половины из тех, кто получил повестки. И если человек не прибывает за повесткой, то мы должны его найти и составить на него протокол об административном нарушении. Затем выносят постановление о наложении штрафа. Но попробуй этих людей найди", — рассказывает Гавянец.

Как известно, за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных военнообязанному грозит штраф 3400 — 5100 грн.

Он подчеркнул, что действующая система рассчитана на высокое сознание граждан, однако такие уже давно на военной службе.

"Думаю, что среди уклонистов где-то 30% — такие, которые могли бы впоследствии втянуться в армейскую жизнь. Но с большинством нет смысла возиться. Ведь если ты их принудительно отправишь на фронт, то они бросят автомат во время боя и провалят дело", — считает командир.

"Киборг" Ярослав Гавенец. Фото: 1plus1.ua

Когда уклонисту может угрожать уголовная ответственность

По словам командира, нельзя возбудить уголовное дело в отношении человека, который просто не пришел в ТЦК за повесткой. Это не предусмотрено законом.

"К уголовной ответственности мы можем привлечь только военнообязанного, которого удалось направить на медицинскую комиссию, медики сочли его годным к службе, мы вручили ему повестку на отправление, так называемую боевую — а он по ней не явился. Вот тогда возбуждают уголовную дело об уклонении от военной службы", — объясняет Гавянец.

Бороться с уклонистами следует радикальными методами

По мнению офицера военкомата, к уклонистам следует применять радикальные методы. Так те, кто не готов защищать Родину, должны покинуть страну и сдать паспорт гражданина Украины.

"Я вообще считаю: если они не готовы защищать Украину, то нужно открыть для них границы, лишить гражданства — и пусть уезжают отсюда, чтобы они больше не имели никакого доступа к Украине. Уклонисты не должны иметь никаких прав в Украине, пока они не выполняют относительно Украины своих обязанностей. Это мое мнение", — подчеркнул Ярослав Гавянец.

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