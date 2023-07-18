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Неявка в ТЦК по повестке: будут ли применять радикальные методы к уклонистам

18 июля 2023 19:28
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Что будет, если не явиться в ТЦК за повесткой — украинцев предупредили
Военнообязанному украинцу выписывают повестку в ТЦК. Фото: vn.20minut.ua
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину действует военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины получают повестки, и в случае пригодности вступают в ряды ВСУ. Тем не менее есть граждане, которые сознательно уклоняются от мобилизации и игнорируют вызовы в ТЦК.

Будут ли применять радикальные методы к уклонистам, в каком случае может угрожать уголовная ответственность и с какими проблемами сталкиваются ТЦК, рассказал лейтенант, легендарный "Киборг", а ныне — командир роты в Чортковском РТЦК СП Тернопольской области Ярослав Гавянец в интервью изданию hromadske.

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По словам военного, работники ТЦК и СП имеют очень мало инструментов влияния на тех, кто игнорирует повестки. В частности, они не могут принудительно привести военнообязанного в центр комплектования. Ведь по закону это уже превышение полномочий и нарушение прав гражданина.

Если лицо не прибывает за повесткой, то для того, чтобы выписать протокол об административном правонарушении, необходимо сначала найти нарушителя. А это дело тоже не из лёгких.

"Законодательство наделило нас очень малыми полномочиями, и мы фактически безоружны перед уклонистами. Сейчас в центр комплектации приходит менее половины из тех, кто получил повестки. И если человек не прибывает за повесткой, то мы должны его найти и составить на него протокол об административном нарушении. Затем выносят постановление о наложении штрафа. Но попробуй этих людей найди", — рассказывает Гавянец.

Как известно, за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных военнообязанному грозит штраф 3400 — 5100 грн.

Он подчеркнул, что действующая система рассчитана на высокое сознание граждан, однако такие уже давно на военной службе.

"Думаю, что среди уклонистов где-то 30% — такие, которые могли бы впоследствии втянуться в армейскую жизнь. Но с большинством нет смысла возиться. Ведь если ты их принудительно отправишь на фронт, то они бросят автомат во время боя и провалят дело", — считает командир.

 

Что будет, если не явиться в ТЦК за повесткой
"Киборг" Ярослав Гавенец. Фото: 1plus1.ua

Когда уклонисту может угрожать уголовная ответственность

По словам командира, нельзя возбудить уголовное дело в отношении человека, который просто не пришел в ТЦК за повесткой. Это не предусмотрено законом.

"К уголовной ответственности мы можем привлечь только военнообязанного, которого удалось направить на медицинскую комиссию, медики сочли его годным к службе, мы вручили ему повестку на отправление, так называемую боевую — а он по ней не явился. Вот тогда возбуждают уголовную дело об уклонении от военной службы", — объясняет Гавянец.

Бороться с уклонистами следует радикальными методами

По мнению офицера военкомата, к уклонистам следует применять радикальные методы. Так те, кто не готов защищать Родину, должны покинуть страну и сдать паспорт гражданина Украины.

"Я вообще считаю: если они не готовы защищать Украину, то нужно открыть для них границы, лишить гражданства — и пусть уезжают отсюда, чтобы они больше не имели никакого доступа к Украине. Уклонисты не должны иметь никаких прав в Украине, пока они не выполняют относительно Украины своих обязанностей. Это мое мнение", — подчеркнул Ярослав Гавянец.

Ранее мы писали, какая ответственность предусмотрена для "отсиживающихся" за рубежом военнообязанных мужчин.

Напомним, мы рассказывали, что пограничники разоблачили новый способ побега военнообязанных за границу.

Также мы сообщали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.

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