Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО: чи потраплять туди писанки й кобзарські традиції

Українська писанка. Фото: соцмережі

Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує ЮНЕСКО включити до списку нематеріальної культурної спадщини людства три елементи, пов'язані з українськими традиціями. Йдеться про писанки, кобзарсько-лірницькі традиції та технологію вишивки "білим по білому" міста Решетилівка Полтавської області.

Про це повідомляє міністерство культури та інформаційної політики України.

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Повідомляється, що цьогоріч Україна вперше підготувала та подала три номінації на включення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Україна подала такі номінації:

Українська писанка: традиція і мистецтво,

Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції,

Технологія виконання вишивки "білим по білому" міста Решетилівки Полтавської області.

"Сподіваюсь, що Списки ЮНЕСКО будуть поповняться нашими двома елементами нематеріальної культурної спадщини вже наприкінці 2024 року. Таке рішення покаже, що українська спадщина є джерелом незламності та мужності народу в боротьбі за незалежність та майбутнє", — заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Передбачається, що вже наступного року розглядатимуть дві номінації — про писанки та кобзарські традиції.

Кобзар грає на вулиці. Фото: соцмережі

Вишивка "білим по білому" проходитиме процедуру розгляду у 2025 році.

Вишивка "білим по білому". Фото: Полтавська ОДА

Зауважимо, раніше до списку нематеріальної культурної спадщини людства (ЮНЕСКО) вже внесені:

Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості;

Традиція Косівської мальованої кераміки;

Орьнек — кримськотатарський орнамент та знання про нього;

Козацькі пісні Дніпропетровщини;

Культура приготування українського борщу.

Нагадаємо, в Одесі знесли історичний будинок зі складу ЮНЕСКО. А саме: старовинний маєток Гавсевича. Останні роки це була будівля міського пологового будинку №6.