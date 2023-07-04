Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО: попадут ли туда писанки и кобзарские традиции

Украинская писанка. Фото: соцсети

Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает ЮНЕСКО включить в список нематериального культурного наследия человечества три элемента, связанных с украинскими традициями. Речь идет о писанках, кобзарско-лирницких традициях и технологии вышивки "белым по белому" города Решетиловка Полтавской области.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Сообщается, что Украина впервые подготовила и подала три номинации на включение в Списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Украина подала следующие номинации:

Украинская писанка: традиция и искусство,

Практика по охране кобзарско-лирницкой традиции,

Технология исполнения вышивки "белым по белому" города Решетиловка Полтавской области.

"Надеюсь, что Списки ЮНЕСКО будут пополнятся нашими двумя элементами нематериального культурного наследия уже в конце 2024 года. Такое решение покажет, что украинское наследие является источником несокрушимости и мужества народа в борьбе за независимость и будущее", — заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Предполагается, что уже в следующем году будут рассматриваться две номинации: о писанках и кобзарских традициях.

Кобзарь играет на улице. Фото: соцсети

Вышивка "белым по белому" пройдет процедуру рассмотрения в 2025 году.

Вышивка "белым по белому". Фото: Полтавская ОГА

Заметим, что ранее в список нематериального культурного наследия человечества (ЮНЕСКО) уже внесены:

Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества;

Традиция Косовской рисованной керамики;

Орьнек — крымскотатарский орнамент и знание о нем;

Казачьи песни Днепропетровщины;

Культура приготовления украинского борща.

Напомним, в Одессе снесли историческое здание из состава ЮНЕСКО. А именно: старинное имение Гавсевича. В последние годы это было здание городского роддома №6.