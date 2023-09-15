Вибухи в окупованому Мелітополі сьогодні, 15 вересня: подробиці від Федорова

Вибух у нічному місті. Фото: google.com

Голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що в місті пролунав вибух. Наразі деталі ситуації з'ясовуються.

Про це Федоров написав у Telegram.

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Оновлено 04:58. "Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиночного вибуху", — зазначив Федоров.

Він додав, що наразі подробиці щодо цієї ситуації з'ясовуються.

Джерело: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Оновлено 04:59. Зараз в низці південних областей зберігається повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про фіксацію БпЛА над регіонами.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 15 вересня, близько 4:30 вибухи було чути в Кіровоградській області. Попередньо сили ППО збивають ворожі БпЛА. Небезпека повторного удару в регіоні залишається.

Також ми повідомляли, що сьогодні вночі, 15 вересня, ворог не полишає спроб знову атакувати Україну. Зараз лунають вибухи в Миколаївській області, у регіоні триває повітряна тривога. Ймовірно працює ППО.

Додамо, що Україною поширюється повітряна тривога. Сьогодні вночі, 15 вересня, "почервоніли" Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та інші області. Там оголошена небезпека удару БпЛА.