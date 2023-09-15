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"Беспокойный рассвет в Мелитополе": Федоров сообщает о взрыве

15 сентября 2023 04:55
обновлено: 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Беспокойный рассвет в Мелитополе": Федоров сообщает о взрыве
Взрыв в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе раздался взрыв. Пока детали ситуации выясняются.

Об этом Федоров написал в Telegram.

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Обновлено 04:58. "Беспокойный рассвет в Мелитополе. Жители сообщают о звуках одиночного взрыва" , - отметил Федоров.

Он добавил, что в настоящее время подробности этой ситуации выясняются.

Взрыв в Мелитополе
Источник: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Обновлено 04:59. Сейчас в череде южных областей сохраняется воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о фиксации БПЛА над регионами.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 15 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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