"Беспокойный рассвет в Мелитополе": Федоров сообщает о взрыве
15 сентября 2023 04:55
обновлено: 05:00
Взрыв в ночном городе. Фото: google.com
Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе раздался взрыв. Пока детали ситуации выясняются.
Об этом Федоров написал в Telegram.
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Обновлено 04:58. "Беспокойный рассвет в Мелитополе. Жители сообщают о звуках одиночного взрыва" , - отметил Федоров.
Он добавил, что в настоящее время подробности этой ситуации выясняются.
Обновлено 04:59. Сейчас в череде южных областей сохраняется воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о фиксации БПЛА над регионами.
Обновляется...