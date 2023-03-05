Якою буде погода 6 березня — прогноз від Укргідрометцентру

Невеликий сніг та ожеледиця: синоптики розповіли, якою буде погода в понеділок
6 березня вдень в Україні буде плюсова температура. Вночі стовпчики термометра опустяться до 1-6° морозу.
Про це інформує Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
За даними синоптиків, 6 березня в Україні буде переважно тепла погода, однак у деяких регіонах можливий невеликий сніг та ожеледиця. Так, снігові опади скоріше за всього будуть на заході та півночі України. На решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.
Вночі температура повітря буде від 1 до 6° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть 1-6° тепла. На півдні України буде найтепліше — там температура підніметься до +5-10°.
Якою буде погода на Київщині
Народна синоптикиня Наталка Діденко каже, що завтра у столиці буде переважно хмарна погода. Місцями навіть пролітатиме мокрий сніг.
Вночі очікується від 1 до 3 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла.
"Найближчий найтепліший день буде 8 березня, до +10 градусів, на півдні та в центрі України аж до +12...+15 градусів!хоча з опадами та сильним вітром, а на день народження Батька, 9 березня, суттєво похолоднішає", — розповіла Діденко.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.