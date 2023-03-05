Какая будет погода 6 марта — прогноз от Укргидрометцентра

В большинстве регионов будет облачно, но с прояснениями

6 марта днем на Украине будет плюсовая температура. Ночью столбики термометра опустятся до 1-6° мороза.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, 6 марта в Украине будет преимущественно теплая погода, однако в некоторых регионах возможен небольшой снег и гололедица. Так, снеговые осадки, скорее всего, будут на западе и севере Украины. На остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет от 1 до 6° мороза. Днем столбики термометров покажут 1-6° тепла. На юге Украины будет теплее всего — там температура поднимется до +5-10°.

Какая будет погода на Киевщине

Народная синоптика Наталья Диденко говорит, что завтра в столице будет преимущественно облачная погода. Местами будет даже пролетать мокрый снег.

Ночью ожидается 1-3°С мороза, а днем колонки термометров будут показывать 2-4°С тепла.

"Ближайший теплый день будет 8 марта, до 10°С тепла, на юге и в центре Украины вплоть до 12-15°С тепла! Хотя с осадками и сильным ветром, а на день рождения Батька, 9 марта, существенно похолодает", — рассказала Диденко.

Напомним, в Укргидрометцентре разработали климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.