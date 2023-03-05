Какая будет погода 6 марта — прогноз от Укргидрометцентра

Небольшой снег и гололедица: синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник
6 марта днем на Украине будет плюсовая температура. Ночью столбики термометра опустятся до 1-6° мороза.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
-
Килиан Мбаппе объяснил, почему остался в "ПСЖ": дело не только в деньгах
-
Ночная атака дронов на Киев: власти сообщили о результатах работы ПВО
-
После войны Украина должна в первую очередь утвердить демократические институты, — ученые
-
НЭК "Укрэнерго" не предоставил лимитов: свет в Одесской области не будут выключать
-
Украина завершает отопительный сезон с профицитом энергоресурсов: какие планы у Минэнерго
-
Резников рассказал, по какому принципу в Украине происходит мобилизация
-
Россия начала бросать на фронт бронетехнику 1950-1960-х годов: данные британской разведки
-
В Курской области российский солдат расстрелял двух сослуживцев: что известно
-
Минная опасность: в Одесской области сегодня обезвредят боеприпасы
-
Новый порядок выплат военным инициировали сами солдаты, которые стремились к справедливости, — Резников
Погода в Украине
По данным синоптиков, 6 марта в Украине будет преимущественно теплая погода, однако в некоторых регионах возможен небольшой снег и гололедица. Так, снеговые осадки, скорее всего, будут на западе и севере Украины. На остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха будет от 1 до 6° мороза. Днем столбики термометров покажут 1-6° тепла. На юге Украины будет теплее всего — там температура поднимется до +5-10°.
Какая будет погода на Киевщине
Народная синоптика Наталья Диденко говорит, что завтра в столице будет преимущественно облачная погода. Местами будет даже пролетать мокрый снег.
Ночью ожидается 1-3°С мороза, а днем колонки термометров будут показывать 2-4°С тепла.
"Ближайший теплый день будет 8 марта, до 10°С тепла, на юге и в центре Украины вплоть до 12-15°С тепла! Хотя с осадками и сильным ветром, а на день рождения Батька, 9 марта, существенно похолодает", — рассказала Диденко.
Напомним, в Укргидрометцентре разработали климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.