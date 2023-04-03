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Нідерланди виділяють комплексний пакет допомоги Україні: деталі

3 квітня 2023 22:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Уряд Нідерландів
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 квітня, уряд Нідерландів оголосив про виділення першого у 2023 році комплексного пакета допомоги Україні. Його загальна сума — 274 мільйони євро.

Про це повідомили у Палаті представників міністри Шрайнемахер та Хоекстра.

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Деталі

Пакет у розмірі 274 млн євро походить із резерву уряду в розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України в 2023 році. 180 млн євро призначено на гуманітарну допомогу, сільське господарство та реабілітаційні роботи. Решта 94 мільйони євро — на нелетальну підтримку Збройних сил України, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.

У відомстві йдеться, що 20 мільйонів євро підуть на гуманітарну допомогу, 10 мільйонів євро — на психічне здоров'я і психосоціальну підтримку, ще стільки ж — на розмінування сільськогосподарських угідь.

Міністр Шрайнемахер також виділяє 40 мільйонів євро на закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства.

Крім того, 100 мільйонів євро підуть на відновлення лікарень та охорони здоров’я, енергопостачання, житло та інфраструктуру. 

Що стосується іншої частини пакета допомоги, то 75 мільйонів євро з нього підуть на зміцнення співпраці між Україною і НАТО, а 14 мільйонів євро — на створення Реєстру завданих воєнними діями рф збитків у Гаазі та сприяння розслідуванню воєнних злочинів в Україні.

Ще п’ять мільйонів євро — підуть на захист та збереження культури, що визначає ідентичність України.

Нагадаємо, 20 березня, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Сторони обговорили реалізацію "формули світу".

Також ми писали, що невідомі намалювали білою фарбою літеру "Z" на одному з танків рф у Нідерландах. Як відомо, цей танк був на війні в Україні і привезений до країни, аби показати як виглядає агресія Кремля.

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