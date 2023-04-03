Нидерланды выделяют комплексный пакет помощи Украине: детали

Правительство Нидерландов

Сегодня, 3 апреля, правительство Нидерландов объявило о выделении первого в 2023 году комплексного пакета помощи Украине. Его общая сумма — 274 миллиона евро.

Об этом сообщили в Палате представителей министры Шрайнемахер и Хоэкстра.

Читайте также:

Подробности

Пакет в размере 274 млн евро происходит из резерва правительства в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в 2023 году. 180 млн евро предназначены на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и реабилитационные работы. Остальные 94 миллиона евро — на нелетальную поддержку Вооруженных сил Украины, борьбу с безнаказанностью и сохранение культурного наследия.

В ведомстве говорится, что 20 миллионов евро пойдут на гуманитарную помощь, 10 миллионов евро — на психическое здоровье и психосоциальную поддержку, еще столько же — на разминирование сельскохозяйственных угодий.

Министр Шрайнемахер также выделяет 40 миллионов евро на покупку семян и оборудования для украинского сельского хозяйства.

Кроме того, 100 миллионов евро пойдут на восстановление больниц и здравоохранения, энергоснабжение, жилье и инфраструктуру.

Что касается другой части пакета помощи, то 75 миллионов евро из него пойдут на укрепление сотрудничества между Украиной и НАТО, а 14 миллионов евро — на создание Реестра нанесенного военными действиями рф убытков в Гааге и содействия расследованию военных преступлений в Украине.

Еще пять миллионов евро пойдут на защиту и сохранение культуры, что определяет идентичность Украины.

Напомним, 20 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Стороны обсудили реализацию "формулы мира".

Также мы писали, что неизвестные нарисовали белой краской букву "Z" на одном из танков россии в Нидерландах. Как известно, этот танк был на войне в Украину и привезен в страну, чтобы показать, как выглядит агрессия Кремля.