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Нідерландське місто допоможе відбудувати Маріуполь після війни: деталі

6 квітня 2023 10:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Переговори між представниками Маріуполя та Утрехта
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Маріупольська влада розробляє стратегію відбудови міста після війни. У цьому маріупольцям допоможе нідерландський Утрехт

Про це повідомили Маріупольська міська рада та заступник мера Утрехта Елко Еренберг.

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Нідерландці готові допомогти

Представники нідерландського Утрехта провели переговори із офіційною владою Маріуполя щодо відбудови після війни.

"Ми дослідили, як Утрехт може допомогти нашим досвідом міського планування. Ми пропонуємо свої знання та досвід, щоб розробити план", — наголосив заступник мера Утрехта Елко Еренберг.

Українська стратегія

Маріупольська міськрада зазначила, що працює над розробкою Стратегії відродження міста після деокупації. Ця стратегія носить назву Mariupol Reborn.

"Український Маріуполь має майбутнє. Сумнівів у цьому немає й у наших міжнародних партнерів. Тому об’єднуємося та працюємо над планом відродження міста, щоб швидко та якісно розпочати його відродження. Маріуполь має стати символом відбудови України!" — заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що окупанти посилили патрулювання на вулицях Маріуполя. Загарбник шукають учасників українського спротиву.

Фото: Twitter-сторінка заступника мера Утрехта Елко Еренберга

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