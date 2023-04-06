Нидерландский город поможет отстроить Мариуполь после войны: детали

Переговоры между представителями Мариуполя и Утрехта

Мариупольские власти разрабатывают стратегию восстановления города после войны. В этом мариупольцам поможет нидерландский Утрехт.

Об этом сообщили Мариупольский городской совет и заместитель мэра Утрехта Элко Эренберг.

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Нидерландцы готовы помочь

Представители нидерландского Утрехта провели переговоры с официальными властями Мариуполя по восстановлению после войны.

"Мы исследовали, как Утрехт может помочь нашим опытом городского планирования. Мы предлагаем свои знания и опыт, чтобы разработать план", — подчеркнул заместитель мэра Утрехта Элко Эренберг.

Украинская стратегия

Мариупольский горсовет отметил, что работает над разработкой Стратегии возрождения города после деоккупации. Эта стратегия называется Mariupol Reborn.

"У украинского Мариуполя есть будущее. Сомнений в этом нет и у наших международных партнеров. Поэтому объединяемся и работаем над планом возрождения города, чтобы быстро и качественно начать его возрождение. Мариуполь должен стать символом восстановления Украины!" — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, что оккупанты усилили патрулирование на улицах Мариуполя. Захватчик ищут участников украинского сопротивления.

Фото: Twitter-страница заместителя мэра Утрехта Элко Эренберга