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"Ніхто від відповідальності не втече": що буде з ухилянтами, які виїхали

26 вересня 2023 14:14
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Валерія Пержун
редактор
"Ніхто від відповідальності не втече": що буде з ухилянтами, які виїхали
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Від початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхали чимало громадян. Серед них були й такі, що незаконно покинули Україну. Так, чоловікам-втікачам загрожує відповідальність.  

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у етері телемарафону.

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Як ухилянтів притягуватимуть до відповідальності

Як розповів речник ДПСУ, усіх, хто нелегально виїхав, притягуватимуть до відповідальності. 

"Якщо хтось у незаконний спосіб все ж перетнув державний кордон надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання", — зазначив речник Андрій Демченко.

Нагадаємо, на Одещині затримали шістьох ухилянтів, які ховались у вантажівці. 

Також ЗМІ ідентифікували тисячі чоловіків, які виїхали через систему "Шлях" і не повернулись.

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