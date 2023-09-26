"Никто от ответственности не уйдет": что будет с выехавшими уклонистами

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Фото: скриншот с видео

С начала полномасштабного вторжения за границу уехало немало граждан. Среди них были и незаконно покинувшие Украину. Так, уклонистам грозит ответственность.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Как уклоняющихся будут привлекаться к ответственности

Как рассказал спикер ГПСУ, всех нелегально уехавших будут привлекать к ответственности.

"Если кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он избежит наказания", — отметил спикер Андрей Демченко.

Напомним, в Одесской области задержаны шесть уклонявшихся в грузовике.

Также СМИ идентифицировали тысячи мужчин, выехавших через систему "Шлях" и не вернувшихся.