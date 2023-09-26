"Никто от ответственности не уйдет": что будет с выехавшими уклонистами
С начала полномасштабного вторжения за границу уехало немало граждан. Среди них были и незаконно покинувшие Украину. Так, уклонистам грозит ответственность.
Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Как уклоняющихся будут привлекаться к ответственности
Как рассказал спикер ГПСУ, всех нелегально уехавших будут привлекать к ответственности.
"Если кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он избежит наказания", — отметил спикер Андрей Демченко.
Напомним, в Одесской области задержаны шесть уклонявшихся в грузовике.
Также СМИ идентифицировали тысячи мужчин, выехавших через систему "Шлях" и не вернувшихся.