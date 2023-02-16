Ніколенко вимагає редакцію Financial Times розслідувати статтю-наклеп про контрабанду зброї Україною

Речник МЗС України Олег Ніколенко

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розкритикував редакцію видання Financial Times та закликав їх провести внутрішнє розслідування. Там з'явилася стаття про те, що Україна нібито займається контрабандою зброї, яку їй надають західні партнери.

Про це Олег Ніколенко написав на власній сторінці у Facebook.

Заява Ніколенка

Як заявив Олен Ніколенко, справжні цитати колишньої прем'єро-міністерки Молдови не відповідають заголовку матеріалу Financial Times. Окрім того, автор скандальної статті так і не навів жодного доказу контрабанди зброї.

"Ба більше, ми не отримували жодної підтвердженої інформації або конкретних фактів від молдовської сторони про поставки контрабандної зброї з України. Цей матеріал Financial Times – чергова дезінформація. Її мета – дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні. Росія інвестує численні ресурси, аби зараз завадити поставкам західної зброї нашій державі на тлі нового наступу російської армії. Очевидно, що стаття Financial Times мала посилити на Заході страх щодо того, що зброя, яка передається Україні, обернеться проти самих західних країн, потрапивши до рук кримінальних елементів", — пише Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що торік той же автор статті вже публікував схожу статтю, де підіймав таку ж тему про контрабанду зброї з України.

"Вимагаємо від Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи матеріалів, які мають всі ознаки дезінформації в інтересах росії", — звернувся до редакції Ніколенко.

Скандальна стаття Financial Times

У статті автор пише, що нині колишня прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця розповіла Financial Times про те, що її країна "спостерігає збільшення" контрабанди зброї, людей та товарів із України на тлі війни.

"Незаконна контрабанда зброї, людей та товарів з України була основним побоюванням для країн ЄС після вторгнення Росії в лютому минулого року, що посилилося величезною кількістю зброї, поставленої в країну за останні 11 місяців, а також збільшенням кількості людей, які прагнуть виїхати", — пише автор.

Насправді пряма цитата Наталі Гаврилиці звучала так: "Ми не хочемо стати країною, де зростають загрози безпеці, або посилюється...торгівля людьми або контрабанда. Молдові потрібна підтримка ЄС, щоб не дозволити мережі контрабанди розростися".

Олег Ніколенко зазначив, що це бажання є цілком легітимним для представниці країни, яка межує з Україною, де триває війна. Однак, прем'єрка не казала напряму про факти контрабанди зброї чи її збільшення, тож це маніпуляція та виривання цитати з контексту з боку автора.

Нагадаємо, у липні на Financial Times з'явилася інформація, що країни НАТО та ЄС наполягають на кращому моніторингу зброї, яку вони постачають в Україну, у відповідь на побоювання, що злочинні угруповання вивезуть її назад з країни на чорний ринок Європи. Після цього секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на звинувачення Європолу щодо торгівлі зброї з України. Він заявив, що очікує фактів та доказів.