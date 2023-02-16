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Николенко требует от Financial Times расследовать их клевету о торговле Украиной западным оружием

16 февраля 2023 20:15
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан Выпускающий редактор
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко Бильдредактор
Декілька авторів
Николенко требует редакцию Financial Times расследовать статью-клевету о контрабанде оружия Украиной
Спикер МИД Украины Олег Николенко
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан Выпускающий редактор
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко Бильдредактор
Декілька авторів

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подверг критике редакцию издания Financial Times и призвал их провести внутреннее расследование. Там появилась статья о том, что Украина занимается контрабандой оружия, которую ей предоставляют западные партнеры.

Об этом Олег Николенко написал на своей странице в Facebook.

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Заявление Николенко

Как заявил Елен Николенко, настоящие цитаты бывшей премьер-министра Молдовы не соответствуют заголовку материала Financial Times. Кроме того, автор скандальной статьи так и не привел ни одного доказательства контрабанды оружия.

"Более того, мы не получали никакой подтвержденной информации или конкретных фактов от молдавской стороны о поставках контрабандного оружия из Украины. Этот материал Financial Times  очередная дезинформация. Ее цель  дискредитировать международную военную помощь Украине. Россия инвестирует многочисленные ресурсы, чтобы сейчас помешать поставкам западом оружия нашему государству на фоне нового наступления российской армии. Очевидно, что статья Financial Times должна была усилить на Западе страх относительно того, что передающееся Украине оружие обернется против самих западных стран, попав в руки уголовных элементов", — пишет Николенко.

Представитель МИД отметил, что в прошлом году тот же автор статьи уже публиковал похожую статью, где поднимал такую же тему о контрабанде оружия из Украины.

"Требуем от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих все признаки дезинформации в интересах россии", — обратился в редакцию Николенко.

Скандальная статья Financial Times

Статья

В статье автор пишет, что ныне бывшая премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица рассказала Financial Times о том, что ее страна "наблюдает за увеличением" контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны.

"Незаконная контрабанда оружия, людей и товаров из Украины была основным опасением для стран ЕС после вторжения россии в феврале прошлого года, что усилилось огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев, а также увеличением количества желающих уехать людей", — пишет автор.

На самом деле прямая цитата Наталье Гаврилице звучала так: "Мы не хотим стать страной, где растут угрозы безопасности, или усиливается... торговля людьми или контрабанда. Молдове нужна поддержка ЕС, чтобы не разрешить сети контрабанды разрастись".

Олег Николенко отметил, что это желание вполне легитимно для представительницы страны, граничащей с Украиной, где идет война. Однако премьер не говорила напрямую о фактах контрабанды оружия или его увеличения, так что это манипуляция и вырывание цитаты из контекста со стороны автора.

Напомним, в июле на Financial Times появилась информация, что страны НАТО и ЕС настаивают на лучшем мониторинге поставляемого в Украину оружия в ответ на опасения, что преступные группировки вывезут его обратно из страны на черный рынок Европы. После этого секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на обвинения Европола в торговле оружия из Украины. Он заявил, что ожидает фактов и доказательств.

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