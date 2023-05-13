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Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні, — Єрмак

13 травня 2023 11:54
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні, — Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 13 травня, Андрій Єрмак повідомив про результати співпраці з міжнародними партнерами над питаннями посилення оборони України. Анонсовано новий пакет допомоги від Німеччини на 2,7 мільярди євро.

Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Новий пакет допомоги Україні

Ввечері, 12 травня, керівник Офісу Президента повідомив, що Україна співпрацює з міжнародними партнерами над питаннями посилення оборони України.

"Ми розуміємо, що для перемоги нам потрібно більше озброєнь і зрозуміла логістика поставок", — написав Андрій Єрмак.

Зазначається, що пакет може включати:

  • 20 БМП "Мардер";
  • 30 танків Леопард;
  • чотири ЗРК IRIS-T-SLM (12 пускових і сотні ракет до них);
  • 200 розвідувальних БПЛА;
  • 100 бронемашин;
  • 100 автомобілів тилового забезпечення;
  • 15 Gepard;
  • Велика кількість боєприпасів.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 травня, Андрій Єрмак написав у своїх соцмережах, що передача Великою Британією кількох крилатих ракет Storm Shadow не скасовує необхідності України в винищувачах. Керівник Офісу Президента зазначив, що російська авіація не має бути над Україною.

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