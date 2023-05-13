Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні, — Єрмак
Сьогодні, 13 травня, Андрій Єрмак повідомив про результати співпраці з міжнародними партнерами над питаннями посилення оборони України. Анонсовано новий пакет допомоги від Німеччини на 2,7 мільярди євро.
Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Новий пакет допомоги Україні
Ввечері, 12 травня, керівник Офісу Президента повідомив, що Україна співпрацює з міжнародними партнерами над питаннями посилення оборони України.
"Ми розуміємо, що для перемоги нам потрібно більше озброєнь і зрозуміла логістика поставок", — написав Андрій Єрмак.
Зазначається, що пакет може включати:
- 20 БМП "Мардер";
- 30 танків Леопард;
- чотири ЗРК IRIS-T-SLM (12 пускових і сотні ракет до них);
- 200 розвідувальних БПЛА;
- 100 бронемашин;
- 100 автомобілів тилового забезпечення;
- 15 Gepard;
- Велика кількість боєприпасів.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 травня, Андрій Єрмак написав у своїх соцмережах, що передача Великою Британією кількох крилатих ракет Storm Shadow не скасовує необхідності України в винищувачах. Керівник Офісу Президента зазначив, що російська авіація не має бути над Україною.