Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні, — Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Сьогодні, 13 травня, Андрій Єрмак повідомив про результати співпраці з міжнародними партнерами над питаннями посилення оборони України. Анонсовано новий пакет допомоги від Німеччини на 2,7 мільярди євро.

Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Ввечері, 12 травня, керівник Офісу Президента повідомив, що Україна співпрацює з міжнародними партнерами над питаннями посилення оборони України.



"Ми розуміємо, що для перемоги нам потрібно більше озброєнь і зрозуміла логістика поставок", — написав Андрій Єрмак.

Зазначається, що пакет може включати:

20 БМП "Мардер";

30 танків Леопард;

чотири ЗРК IRIS-T-SLM (12 пускових і сотні ракет до них);

200 розвідувальних БПЛА;

100 бронемашин;

100 автомобілів тилового забезпечення;

15 Gepard;

Велика кількість боєприпасів.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 травня, Андрій Єрмак написав у своїх соцмережах, що передача Великою Британією кількох крилатих ракет Storm Shadow не скасовує необхідності України в винищувачах. Керівник Офісу Президента зазначив, що російська авіація не має бути над Україною.