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Германия анонсировала новый пакет помощи Украине, — Ермак

13 мая 2023 11:54
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Германия анонсировала новый пакет помощи Украине, — Ермак
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 13 мая, Андрей Ермак сообщил о результатах сотрудничества с международными партнерами по вопросам усиления обороны Украины. Анонсирован новый пакет помощи от Германии на 2,7 миллиарда евро.

Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Новый пакет помощи Украине

Вечером, 12 мая, руководитель Офиса Президента сообщил, что Украина сотрудничает с международными партнерами по вопросам усиления обороны Украины.

"Мы понимаем, что для победы нам нужно больше вооружений и ясна логистика поставок", — написал Андрей Ермак.

Отмечается, что пакет может включать:

  • 20 БМП "Мардер";
  • 30 танков Леопард;
  • четыре ЗРК IRIS-T-SLM (12 пусковых и сотни ракет к ним);
  • 200 разведывательных БПЛА;
  • 100 бронемашин;
  • 100 автомобилей тылового обеспечения;
  • 15 Gepard;
  • Большое количество боеприпасов.

Напомним, что в пятницу, 12 мая, Андрей Ермак написал в своих соцсетях, что передача по Великобритании нескольких крылатых ракет Storm Shadow не отменяет необходимости Украины в истребителях. Руководитель Офиса Президента отметил, что российская авиация не должна быть над Украиной.

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