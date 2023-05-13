Германия анонсировала новый пакет помощи Украине, — Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Сегодня, 13 мая, Андрей Ермак сообщил о результатах сотрудничества с международными партнерами по вопросам усиления обороны Украины. Анонсирован новый пакет помощи от Германии на 2,7 миллиарда евро.

Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Вечером, 12 мая, руководитель Офиса Президента сообщил, что Украина сотрудничает с международными партнерами по вопросам усиления обороны Украины.



"Мы понимаем, что для победы нам нужно больше вооружений и ясна логистика поставок", — написал Андрей Ермак.

Отмечается, что пакет может включать:

20 БМП "Мардер";

30 танков Леопард;

четыре ЗРК IRIS-T-SLM (12 пусковых и сотни ракет к ним);

200 разведывательных БПЛА;

100 бронемашин;

100 автомобилей тылового обеспечения;

15 Gepard;

Большое количество боеприпасов.

Напомним, что в пятницу, 12 мая, Андрей Ермак написал в своих соцсетях, что передача по Великобритании нескольких крылатых ракет Storm Shadow не отменяет необходимости Украины в истребителях. Руководитель Офиса Президента отметил, что российская авиация не должна быть над Украиной.