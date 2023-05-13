Германия анонсировала новый пакет помощи Украине, — Ермак
Сегодня, 13 мая, Андрей Ермак сообщил о результатах сотрудничества с международными партнерами по вопросам усиления обороны Украины. Анонсирован новый пакет помощи от Германии на 2,7 миллиарда евро.
Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Новый пакет помощи Украине
Вечером, 12 мая, руководитель Офиса Президента сообщил, что Украина сотрудничает с международными партнерами по вопросам усиления обороны Украины.
"Мы понимаем, что для победы нам нужно больше вооружений и ясна логистика поставок", — написал Андрей Ермак.
Отмечается, что пакет может включать:
- 20 БМП "Мардер";
- 30 танков Леопард;
- четыре ЗРК IRIS-T-SLM (12 пусковых и сотни ракет к ним);
- 200 разведывательных БПЛА;
- 100 бронемашин;
- 100 автомобилей тылового обеспечения;
- 15 Gepard;
- Большое количество боеприпасов.
Напомним, что в пятницу, 12 мая, Андрей Ермак написал в своих соцсетях, что передача по Великобритании нескольких крылатых ракет Storm Shadow не отменяет необходимости Украины в истребителях. Руководитель Офиса Президента отметил, что российская авиация не должна быть над Украиной.