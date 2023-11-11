Німеччина планує подвоїти військову допомогу Україні, — Bild

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Німеччина хоче подвоїти військову допомогу для України у 2024 році. Країна виділятиме вісім мільярдів євро замість чотирьох.

Про це повідомляє Bild.

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ЗМІ отримало інформацію від Міноборони Німеччині, в якій йшлося, що цього тижня було досягнуто згоди. Наступного тижня бюджетний комітет офіційно схвалить збільшення військової допомоги Україні на чотири мільярди євро.

Спочатку очільник Мінфіну Німеччини Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири мільярди євро на військову допомогу Україні. Однак майже всі ці гроші були спрямовані на вже обіцяні проєкти. На нову допомогу залишилося лише 120 млн євро.

Міністр оборони Борис Пісторіус почав вимагати виділення додаткових 5 млрд євро під час поточних бюджетних переговорів. До того ж міністерству буде дозволено витратити два мільярди євро як про асигнування на зобов'язання за довгостроковими контрактами на озброєння.

Нагадаємо, Німеччина створила грант на 700 тисяч євро для України. Кошти підуть на відновлення інтернет-зв'язку на деокупованих територіях.

Також ми писали, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна може "заплющити очі" на відмову Німеччини передати Києву крилаті ракети Taurus, якщо Берлін передасть додаткові системи ППО. Зараз Україна готується до найважчої зими у своїй історії.