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Германия планирует удвоить военную помощь Украине, — Bild

11 ноября 2023 18:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Германия планирует удвоить военную помощь Украине, — Bild
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Германия хочет удвоить военную помощь для Украины в 2024 году. Страна будет выделять восемь миллиардов евро вместо четырех.

Об этом сообщает Bild.

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СМИ получило информацию от Минобороны Германии, в которой говорилось, что на этой неделе было достигнуто соглашение. На следующей неделе бюджетный комитет официально одобрит увеличение военной помощи Украине на четыре миллиарда евро.

Первоначально глава Минфина Германии Кристиан Линднер предусмотрел в федеральном бюджете на 2024 год всего четыре миллиарда евро на военную помощь Украине. Однако почти все эти деньги были направлены на уже обещанные проекты. На новую помощь осталось всего 120 млн евро.

Министр обороны Борис Писториус потребовал выделения дополнительных 5 млрд евро во время текущих бюджетных переговоров. К тому же министерству будет позволено потратить два миллиарда евро как об ассигновании на обязательства по долгосрочным контрактам на вооружение.

Напомним, Германия создала грант в 700 тысяч евро для Украины. Денежные средства пойдут на восстановление интернет-связи на деоккупированных территориях.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может "закрыть глаза" на отказ Германии передать Киеву крылатые ракеты Taurus, если Берлин передаст дополнительные системы ПВО. Сейчас Украина готовится к тяжелейшей зиме в своей истории.

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