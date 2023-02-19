Обстріл центру Донецька 19 лютого: фото та відео наслідків

Зафіксовано "прильоти" по центру окупованого Донецька

Окупаційна влада Донецька заявляє, що українські військові завдали масований артилерійський удар по центру міста. Зафіксовано влучання у будівлю "прокуратури".

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Подробиці

У повідомленнях зазначається, що зафіксовано влучання у районі Критого ринку.

Представники окупаційної влади заявляють, що обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню.

За інформацією радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, окрім будівлі "прокуратури" зафіксовано "приліт" по гуртожитку, який окупанти використовували як казарму.

За даними місцевих Telegram-каналів, поранення отримали семеро людей.

У Генштабі ЗСУ наразі ніяк не коментували обстріл Донецька.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Лиманському напрямку російські окупаційні війська втратили сім танків і десять бронемашин завдяки аеророзвідці НГУ. Артилеристи ЗСУ ліквідували виявлені нацгвардійцями цілі.