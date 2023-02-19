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Нова "бавовна" у Донецьку: зафіксовано приліт у будівлю окупаційної "прокуратури"

19 лютого 2023 16:31
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Обстріл центру Донецька 19 лютого: фото та відео наслідків
Зафіксовано "прильоти" по центру окупованого Донецька
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Окупаційна влада Донецька заявляє, що українські військові завдали масований артилерійський удар по центру міста.  Зафіксовано влучання у будівлю "прокуратури". 

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. 

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Подробиці

У повідомленнях зазначається, що зафіксовано влучання у районі Критого ринку.

Представники окупаційної влади заявляють, що обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню. 

За інформацією радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, окрім будівлі "прокуратури" зафіксовано "приліт" по гуртожитку, який окупанти використовували як казарму. 

За даними місцевих Telegram-каналів, поранення отримали семеро людей. 

У Генштабі ЗСУ наразі ніяк не коментували обстріл Донецька. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Лиманському напрямку російські окупаційні війська втратили сім танків і десять бронемашин завдяки аеророзвідці НГУ. Артилеристи ЗСУ ліквідували виявлені нацгвардійцями цілі.

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