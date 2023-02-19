Обстріл центру Донецька 19 лютого: фото та відео наслідків

Нова "бавовна" у Донецьку: зафіксовано приліт у будівлю окупаційної "прокуратури"
Окупаційна влада Донецька заявляє, що українські військові завдали масований артилерійський удар по центру міста. Зафіксовано влучання у будівлю "прокуратури".
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
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Подробиці
У повідомленнях зазначається, що зафіксовано влучання у районі Критого ринку.
Представники окупаційної влади заявляють, що обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню.
За інформацією радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, окрім будівлі "прокуратури" зафіксовано "приліт" по гуртожитку, який окупанти використовували як казарму.
За даними місцевих Telegram-каналів, поранення отримали семеро людей.
У Генштабі ЗСУ наразі ніяк не коментували обстріл Донецька.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Лиманському напрямку російські окупаційні війська втратили сім танків і десять бронемашин завдяки аеророзвідці НГУ. Артилеристи ЗСУ ліквідували виявлені нацгвардійцями цілі.