Обстрел центра Донецка 19 февраля: фото и видео последствий

Зафиксированы "прилеты" по центру оккупированного Донецка

Оккупационные власти Донецка заявляют, что украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по центру города. Зафиксировано попадание в здание "прокуратуры".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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В сообщениях отмечается, что зафиксировано попадание в районе Крытого рынка.

Представители оккупационных властей заявляют, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

По информации советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, кроме здания "прокуратуры" зафиксирован "прилет" по общежитию, которое оккупанты использовали в качестве казармы.

По данным местных Telegram-каналов, ранения получили семь человек.

В Генштабе ВСУ пока никак не комментировали обстрелы Донецка.

Напомним, ранее сообщалось, что на Лиманском направлении российские оккупационные войска потеряли семь танков и десять бронемашин благодаря аэроразведке НГУ. Артиллеристы ВСУ ликвидировали выявленные нацгвардейцами цели.