Нова схема шахрайства — як українців обманюють з повірками лічильників води

Повірка лічильників води в Україні. Фото: google.com

Ще на початку квітня в Україні набула чинності постанова Кабінету міністрів № 440, згідно з якою відновлено повірку побутових лічильників води, тепла та газу. Цим вирішили скористатися шахраї. Схема досить проста, але дієва.

Про це попередила пресслужба Київтеплоенерго на офіційному сайті.

Читайте також:

Як українців дурять з повірками лічильників

Зазначається, що злочинці публікують оголошення на сайтах або кріплять на дошки оголошень біля під'їздів інформацію про надання послуг з повірки лічильників від імені Київтеплоенерго.

Громадяни не підозрюють й телефонують у фірму, замовляють виїзд, а потім пускають в житло аферистів.

Одна з найпростіших схем, такі особи кажуть, що нібито зробили повірку, беруть гроші "зроблену роботу" та йдуть. Інші виманюють кошти, зазначаючи, що людині треба терміново замінити лічильники або вони потребують дорогого ремонту.

В пресслужбі Київтеплоенерго зазначають, що такі шахраї можуть виявитися ким завгодно і здатні на будь-які злочинні дії. Зокрема вони можуть виявитися грабіжниками.

Яка проблема чекає на споживачів після "співпраці" з шахраями

На жаль, кошти, які українці втрачають через обман шахраїв, це ще не все. Оскільки лічильники так і залишилися неперевіреними, мало того, було здійснено неправомірне втручання, на споживачів чекатимуть значні штрафи.

Ще одна проблема для споживачів, яка може виникнути після співпраці з шахраями, – значні штрафи за неправомірне втручання у лічильник. Прилади обліку захищені законом, і за будь-які дії сторонніх осіб доведеться заплатити десятки тисяч гривень.

Повірка лічильника. Фото: google.com

Як перевірити, хто перед вами — фахівець чи шахрай

В Київтеплоенерго наголосили, що право втрутитися в лічильник мають лише фірми з відповідним сертифікатом, тож потрібно завжди вимагати від представників показати документ.

Комерційним структурам дозволено проводити повірку у випадку, якщо вони перебувають у спеціальному переліку, опублікованому Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Що треба знати про повірку лічильників

Як вже зазначалося вище, процедуру повірки лічильників було відновлено Постановою Кабінету Міністрів № 440 від 7 квітня 2023 року.

Таким чином українці повинні здійснити її протягом трьох місяців з моменту закінчення опалювального періоду. В інакшому випадку плата за ресурси нараховуватиметься згідно з нормативами, а не за фактичним споживанням, що може неабияк вдарити по гаманцю.

Повірка приладів обліку холодного і гарячого водопостачання — обов’язкова процедура, яку повинні проходити всі пристрої без винятку кожні 4 роки. З’ясувати дати повірки можна подивившись в паспорт вашого вузла обліку або в індивідуальному кабінеті на офіційному сайті постачальника послуг.

Споживачі мають право відмовитися від повірки, але не в усному форматі. Потрібно скласти відповідний акт, підписаний мешканцем квартири та працівником облгазу. Варто розуміти, що відмова означатиме нарахування витрат води, газу та світла відповідно до затверджених нормативів.

Існують винятки, коли повірку не проводять. Йдеться про:

тимчасово окуповані території, впродовж воєнного стану та ще трьох місяців після його скасування;

території активних і можливих бойових дій (відповідно до офіційних переліків) протягом шести місяців з дати припинення бойових дій або можливості.

Повірка лічильника. Фото: google.com

Раніше в УЗ розповіли про махінації з купівлями квитків на потяги.

Нагадаємо, ми писали, що шахраї розсилають небезпечні повідомлення користувачам пошти UKR.NET.

Також ми розповідали, де українцям можна перевірити надійність інтернет-магазинів.