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Новая схема мошенничества: как украинцев обманывают с поверками счетчиков

22 июня 2023 18:23
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Новая схема мошенничества — как украинцев обманывают с поверками счетчиков воды
Проверка счетчиков воды в Украине. Фото: google.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Еще в начале апреля в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров № 440, согласно которому возобновлена поверка бытовых счетчиков воды, тепла и газа. Этим решили воспользоваться мошенники. Схема достаточно проста, но действенна.

Об этом предупредила пресс-служба Киевтеплоэнерго на официальном сайте.

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Как украинцев обманывают с поверками счетчиков

Отмечается, что преступники публикуют объявления на сайтах или укрепляют на досках объявлений у подъездов информацию о предоставлении услуг по поверке счетчиков от имени Киевтеплоэнерго.

Граждане не подозревают и звонят в фирму, заказывают выезд, а затем пускают в жилище аферистов.

Одна из простейших схем, такие люди говорят, что якобы совершили поверку, берут деньги "сделанную работу" и уходят. Остальные выманивают средства, отмечая, что человеку нужно срочно заменить счетчики или они нуждаются в дорогостоящем ремонте.

В пресс-службе Киевтеплоэнерго отмечают, что такие мошенники могут оказаться кем угодно и способны на любые преступные действия. В частности, они могут оказаться грабителями.

Какая проблема ждет потребителей после "сотрудничества" с мошенниками

К сожалению, средства, которые украинцы теряют из-за обмана мошенников, это еще не все. Поскольку счетчики так и остались непроверенными, мало того, было совершено неправомерное вмешательство, потребителей будут ожидать значительные штрафы.

Еще одна проблема для потребителей, которая может возникнуть после сотрудничества с мошенниками — значительные штрафы за неправомерное вмешательство в счетчик. Приборы учета защищены законом, и за любые действия посторонних придется заплатить десятки тысяч гривен.

 

Как украинцев обманывают с поверками счетчиков
Поверка счетчика. Фото: google.com

Как проверить, кто перед вами — специалист или мошенник

В Киевтеплоэнерго подчеркнули, что право вмешаться в счетчик имеют только фирмы с соответствующим сертификатом, поэтому нужно всегда требовать от представителей показать документ.

Коммерческим структурам разрешено проводить поверку в случае, если они находятся в специальном списке, опубликованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Что нужно знать о поверке счетчиков

Как уже отмечалось выше, процедура поверки счетчиков была возобновлена Постановлением Кабинета Министров № 440 от 7 апреля 2023 года.

Таким образом, украинцы должны осуществить ее в течение трех месяцев с момента окончания отопительного периода. В противном случае плата за ресурсы будет начисляться согласно нормативам, а не по фактическому потреблению, что может сильно ударить по кошельку.

Поверка приборов учета холодного и горячего водоснабжения — обязательная процедура, которую должны проходить все устройства без исключения каждые 4 года. Выяснить даты поверки можно посмотрев в паспорт вашего узла учета или в индивидуальном кабинете на официальном сайте поставщика услуг.

Потребители вправе отказаться от поверки, но не в устном формате. Следует составить соответствующий акт, подписанный жильцом квартиры и работником облгаза. Следует понимать, что отказ будет означать начисление расхода воды, газа и света в соответствии с утвержденными нормативами.

Есть исключения, когда поверку не проводят. Речь идет о:

  • временно оккупированные территории в течение военного положения и еще три месяца после его отмены;
  • территории активных и возможных боевых действий (в соответствии с официальными перечнями) в течение шести месяцев с даты прекращения боевых действий или возможности.

 

Что нужно знать о поверке счетчиков
Поверка счетчика. Фото: google.com

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