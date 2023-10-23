Нова "вісь зла", чи поїде зброя для українців в Ізраїль —прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 23 жовтня, гостями студії Новини.LIVE став Вадим Карасьов. З ним обговорили жорстокий обстріл росіянами відділення "Нової пошти", а також чи насправді призначена для України зброя буде перенаправлена до Ізраїлю.

Прямий ефір можна подивитися на каналі Новини.LIVE.

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З Вадимом Карасьовим обговорили підступний обстріл відділення "Нової пошти" російськими загарбниками. Також політолог, пояснив, чому мобілізація в Україні стає більш масованою.

Також він висловив думку щодо того, кого тепер у Сполучених Штатах вважають новою "Віссю зла" і чи насправді більша частина зброї США йде до Ізраїлю. Він також висловив припущення, наскільки скоротилася підтримка України у світі.

Нагадаємо, раніше співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що після поразки на лівобережжі Херсонської області російські війська можуть влаштувати теракт на заводі "Кримський титан" у Армянську, аби зупинити просування Сил оборони України на територію Криму. Така тактика уже є сталою для російських окупантів.