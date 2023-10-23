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Новая "ось зла", поедет ли оружие для украинцев в Израиль — прямой эфир Новини.LIVE

23 октября 2023 17:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Новая "ось зла", поедет ли оружие для украинцев в Израиль — прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня, 23 октября, гостями студии Новини.Live стал Вадим Карасев. С ним обсудили жестокий обстрел россиянами отделения "Новой почты", а также действительно ли предназначенное для Украины оружие будет перенаправлено в Израиль.

Прямой эфир можно посмотреть на канале "Новини.LIVE".

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С Вадимом Карасевым обсудили коварный обстрел отделения "Новой почты" российскими захватчиками. Также политолог объяснил, почему мобилизация в Украине становится более массированной.

Также он высказал мнение относительно того, кого теперь в Соединенных Штатах считают новой "Осью зла" и действительно ли большая часть оружия США идет в Израиль. Он также предположил, насколько сократилась поддержка Украины в мире.

Напомним, ранее сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что после поражения на левобережье Херсонской области российские войска могут устроить теракт на заводе "Крымский титан" в Армянске, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины на территорию Крыма. Такая тактика уже постоянна для российских оккупантов.

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