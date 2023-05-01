Нові схеми роздачі повісток: чи законно заповнювати пусті бланки на вулиці

Виписана повістка військовозобов'язаному чоловіку. Фото: google.com

Експерти пояснили чи законно заповнювати пусті повістки на вулиці. Раніше можна було вручити їх тільки за місцем прописки. Наразі діють інші правила та схеми мобілізації в Україні.

Про це розповіли адвокатка, керівниця волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" Євгенія Рябека та адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак для видання "Українська правда".

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Пояснення експертів

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, що введені через військову агресію РФ. Під час мобілізації призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки.

За словами адвоката Андрія Новака заповнення пустих повісток на вулиці або на блокпості не відповідає встановленій процедурі. Також він додав, що виписувати повістки має тільки начальник територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Євгенія Рябека пояснила, що начальник ТЦК СП може перебувати на місці вручення, мати з собою повістку з підписом і печаткою. У такому випадку заповнення даних призовника на місці — не є протизаконним.

"Видавати повістку на колінці без підпису і штампа — це, звісно, буде незаконно. Але якщо призовник диктує свої дані, що заважає особі, яка видає повістку, заповнити їх? Немає норми, що повістка має бути заповнена тільки у військкоматі", — сказала адвокатка та керівниця волонтерського руху "Адвокати ЗСУ".

Крім цього вона додала, що на повістці має бути підпис військового комісара і печатка ТЦК СП. Цей документ має вручати уповноважена особа, але ПІБ чи ваша дата народження може заповнюватися з вашого паспорта.

Дані, які мають бути у повістці

За новим порядком військового обліку, повістка має містити:

назву "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов’язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦК СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦК СП для явки військовозобов’язаного;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК СП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦК СП, посадова особа якої видала повістку.\

Нагадаємо, що в Україні помітно знижується рівень офіційного безробіття. Одна з причин, чому чоловік не хоче ставати на облік, це можливість отримати повістку через Центр зайнятості.

В Україні посилюється загальна мобілізація. Повістки отримають усі громадяни, які придатні до військової служби або перебувають у запасі.