Новые схемы раздачи повесток: законно ли заполнять пустые бланки на улице

Выписана повестка военнообязанному мужчине. Фото: google.com

Эксперты объяснили законно ли заполнять пустые повестки на улице. Раньше можно было вручить их только по месту прописки. В настоящее время действуют другие правила и схемы мобилизации в Украине.

Об этом рассказали адвокат, руководитель волонтерского движения "Адвокаты ВСУ" Евгения Рябека и адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак для издания "Украинская правда".

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Объяснение экспертов

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, введенные из-за военной агрессии РФ. Во время мобилизации призыва подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, получающие повестки.

По словам адвоката Андрея Новака, заполнение пустых повесток на улице или на блокпосте не соответствует установленной процедуре. Также он добавил, что выписывать повестки только начальник территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Евгения Рябека пояснила, что начальник ТЦК СП может находиться на месте вручения, иметь повестку с подписью и печатью. В таком случае заполнение данных призывника на месте — не противозаконно.

"Выдавать повестку на коленке без подписи и штампа — это, конечно, будет незаконно. Но если призывник диктует свои данные, что мешает издающему повестку лицу заполнить их? Нет нормы, что повестка должна быть заполнена только в военкомате", — сказала адвокат и руководительница волонтерского движения "Адвокаты ВСУ".

Кроме этого, она добавила, что на повестке должна быть подпись военного комиссара и печать ТЦК СП. Этот документ должен вручать уполномоченное лицо, но ФИО или дата рождения может заполняться из вашего паспорта.

Данные, которые должны быть в повестке

По новому порядку военного учета, повестка должна содержать:

название "ПОВЕСТКА";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК СП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК СП для явки военнообязанного;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК СП, издавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК СП, издавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК СП, должностное лицо которой выдало повестку.\

Напомним, что в Украине заметно снижается уровень официальной безработицы. Одна из причин, почему мужчина не хочет становиться на учет, это возможность получить повестку через Центр занятости.

В Украине усиливается всеобщая мобилизация. Повестки получат все граждане, пригодные к военной службе или находящиеся в запасе.