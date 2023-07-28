Нові терміни навчального року: в Уряді затвердили дати

Українські школярі. Фото: Reuters

В Уряді затвердили нові терміни початку та кінця навчального року. Він триватиме з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За словами Шмигаля, ОВА разом із засновниками закладів освіти повинні забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожному регіоні.

Найголовніше, як стверджує прем'єр, побудова комфортних і якісних укриттів. На них, зокрема, виділять 1,5 млрд гривень.

"Найголовніше — це безпека дітей та освітнього процесу. Побудова комфортних і якісних укриттів — питання номер один, яке ми ставили перед громадами. Кошти для цього були виділені. 1,5 млрд гривень. Місцева влада і громади відіграють у цих рішеннях головну роль", — написав Шмигаль.

Повідомлення Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, за тиждень окупанти на Одещині пошкодили 14 шкіл. Від початку повномасштабної агресії на Одещині 52 заклади освіти зазнали руйнувань.

Додамо, усі райони Одеської області розпочинали підготовку до наступного навчального року. Цьогоріч до перших класів готуються понад 20 тисяч дітей з Одещини, в той час як дошкільні навчальні заклади готові прийняти 60 тисяч малюків, а школи готові розпочати навчання для 270 тисяч учнів.