Новые сроки учебного года: в Правительстве утвердили даты

Украинские школьники. Фото: Reuters

В правительстве утвердили новые сроки начала и конца учебного года. Он продлится с 1 сентября 2023 года до 28 июня 2024 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, ОВА вместе с учредителями учебных заведений должны обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждом регионе.

Самое главное, как утверждает премьер, построение комфортных и качественных укрытий. На них, в частности, будет выделено 1,5 млрд гривен.

"Самое главное — это безопасность детей и образовательного процесса. Построение комфортных и качественных укрытий — вопрос номер один, который мы ставили перед общинами. Средства для этого были выделены. 1,5 млрд гривен. Местные власти и общины играют в этих решениях главную роль", — написал Шмыгаль.

Сообщение Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, за неделю оккупанты в Одесской области повредили 14 школ. С начала полномасштабной агрессии в Одесской области 52 учебных заведения потерпели разрушения.

Добавим, что все районы Одесской области начинали подготовку к следующему учебному году. В этом году к первым классам готовятся более 20 тысяч детей из Одесской области, в то время как дошкольные учебные заведения готовы принять 60 тысяч малышей, а школы готовы начать обучение для 270 тысяч учеников.