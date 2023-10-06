Головні новини 5 жовтня: події та підсумки

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Вчора, 5 жовтня, Кабінет міністрів України призначив трьох заступників Міністра оборони України Рустема Умєрова. Також цього дня Президент Володимир Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії. До того ж вчора російські окупанти обстріляли Харківську область. Внаслідок ворожої атаки є багато загиблих.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 5 жовтня, які ви могли пропустити.

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Кабмін призначив трьох нових заступників Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: фейсбук посадовця

Кабінет міністрів України призначив трьох заступників Міністра оборони України Рустема Умєрова. Сталося це вчора, 5 жовтня. Ними стали: Гаврилюк Іван Юрійович, Гайдер Станіслав Мечеславович та Кліменков Дмитро Олегович.

Зеленський розпочав участь у саміті Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський та виконувач обов’язків голови уряду Королівства Іспанія Педро Санчес. Фото: ОП

У четвер, 5 жовтня, Президент Володимир Зеленський перебував з робочим візитом в Іспанії. Він брав участь у саміті Європейської політичної спільноти, а також зустрівся з виконувачем обов’язків голови уряду Іспанії Педро Санчесом.

Також український лідер Володимир Зеленський зустрічався з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, президентом Франції Еммануелем Макроном, главою Європейської ради Шарлем Мішелем та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Росіяни вдарили ракетами по Харківщині

Наслідки російського обстрілу 5 жовтня 2023 року. Фото: Харківська обласна прокуратура

У четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Попередньо, відомо про 51 загиблу людину, серед яких є діти.

У мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області.

Також стало відомо, що у кафе в Харківській області, яке обстріляли російські окупанти, був поминальний обід на честь загиблого військового. Там перебувало близько половини мешканців села Гроза.

Внаслідок російського обстрілу в Харківській області оголосили триденну жалобу.

В ОП розповіли, що привезе Зеленський після візиту до Іспанії

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що привезе український лідер Володимир Зеленський після візиту до Іспанії. Країна отримає пускові установки ЗРК Hawk.

В Україні збільшується кількість хворих на COVID-19

В Україні зростає захворюваність на COVID-19. Фото: google.com

В Україні зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію. За останній тиждень у понад 4 тис. людей підтвердили Covid.

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