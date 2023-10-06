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Нові заступники Умєрова, обстріл Харківщини та Зеленський на саміті: новини України 5 жовтня

6 жовтня 2023 08:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Головні новини 5 жовтня: події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 5 жовтня, Кабінет міністрів України призначив трьох заступників Міністра оборони України Рустема Умєрова. Також цього дня Президент Володимир Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії. До того ж вчора російські окупанти обстріляли Харківську область. Внаслідок ворожої атаки є багато загиблих.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 5 жовтня, які ви могли пропустити.

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Кабмін призначив трьох нових заступників Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: фейсбук посадовця

Кабінет міністрів України призначив трьох заступників Міністра оборони України Рустема Умєрова. Сталося це вчора, 5 жовтня. Ними стали: Гаврилюк Іван Юрійович, Гайдер Станіслав Мечеславович та Кліменков Дмитро Олегович.

Зеленський розпочав участь у саміті Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський та виконувач обов’язків голови уряду Королівства Іспанія Педро Санчес
Президент України Володимир Зеленський та виконувач обов’язків голови уряду Королівства Іспанія Педро Санчес. Фото: ОП

У четвер, 5 жовтня, Президент Володимир Зеленський перебував з робочим візитом в Іспанії. Він брав участь у саміті Європейської політичної спільноти, а також зустрівся з виконувачем обов’язків голови уряду Іспанії Педро Санчесом. 

Також український лідер Володимир Зеленський зустрічався з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, президентом Франції Еммануелем Макроном, главою Європейської ради Шарлем Мішелем та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Росіяни вдарили ракетами по Харківщині

Наслідки російського обстрілу 5 жовтня 2023 року
Наслідки російського обстрілу 5 жовтня 2023 року. Фото: Харківська обласна прокуратура

У четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Попередньо, відомо про 51 загиблу людину, серед яких є діти. 

У мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. 

Також стало відомо, що у кафе в Харківській області, яке обстріляли російські окупанти, був поминальний обід на честь загиблого військового. Там перебувало близько половини мешканців села Гроза.

Внаслідок російського обстрілу в Харківській області оголосили триденну жалобу.

В ОП розповіли, що привезе Зеленський після візиту до Іспанії

Керівник ОП Андрій Єрмак
Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

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