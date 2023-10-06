Главные новости 5 октября: события и итоги

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Вчера, 5 октября, Кабинет Министров Украины назначил трех заместителей Министра обороны Украины Рустема Умерова. Также в этот день Президент Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Испании. К тому же вчера российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. В результате вражеской атаки есть много погибших.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 5 октября, которые вы могли пропустить.

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Кабмин назначил трех новых заместителей Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: фейсбук чиновника

Кабинет министров Украины назначил трех заместителей Министра обороны Украины Рустема Умерова. Случилось это вчера, 5 октября. Ими стали: Гаврилюк Иван Юрьевич, Гайдер Станислав Мечеславович и Клименков Дмитрий Олегович.

Зеленский начал участие в саммите Европейского политического сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский и исполняющий обязанности главы правительства Королевства Испания Педро Санчес. Фото: ОП

В четверг, 5 октября, Президент Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Испании. Он принимал участие в саммите Европейского политического сообщества, а также встретился с исполняющим обязанности главы правительства Испании Педро Санчесом.

Также украинский лидер Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Россияне ударили ракетами по Харьковщине

Последствия российского обстрела 5 октября 2023 года. Фото: Харьковская областная прокуратура

В четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины. Предварительно известно о 51 погибшем человеке, среди которых есть дети.

В сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза в Харьковской области.

Также стало известно, что в кафе в Харьковской области, которое обстреляли российские оккупанты, был поминальный обед в честь погибшего военного. Там находилось около половины жителей села Гроза.

В результате российского обстрела в Харьковской области объявили трехдневный траур.

В ОП рассказали, что привезет Зеленский после визита в Испанию

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что привезет украинский лидер Владимир Зеленский после визита в Испанию. Страна получит пусковые установки ЗРК Hawk.

В Украине увеличивается количество больных COVID-19

В Украине растет заболеваемость COVID-19. Фото: google.com

В Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю в более 4 тыс. человек подтвердили Covid.

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