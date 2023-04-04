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Новий український контрнаступ стане перевіркою здатності армії, — NYT

4 квітня 2023 05:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Контрнаступ може розпочатися найближчими тижнями
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Новий український контрнаступ стане перевіркою здатності української армії переозброювати та відновлювати батальйони. 

 Про це пише видання The New York Times.

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Маючи потужну західну зброю, нещодавно сформовані штурмові підрозділи та навіть відновлений батальйон "Азов", Україна готова до критичного весняного контрнаступу. Але подолання втрат і підтримання мотивації втомлених від війни військ буде суворим випробуванням.

"Українським офіцерам доведеться організовувати атаки артилерії, піхоти і бронетехніки, які прориватимуться крізь російські окопи, танкові пастки і мінні поля. На півдні російські підрозділи будують оборонні позиції після того, як їх витіснили з Херсонської області в листопаді. Сучасні західні танки, які мають кращу живучість і вогневу міць, матимуть вирішальне значення для ліквідації цих позицій", — пише видання.

война в Украине

Очікується, що Україна завдасть удару на півдні, де місцевість варіюється від розлогих полів до міст і сіл.

"Удар протяжністю близько 80 км по степу від нинішньої лінії фронту до окупованого міста Мелітополь розділить утримувану рф територію на дві зони, переріже лінії постачання і поставить українську артилерію в зону досяжності російських баз у Криму", — пише NYT.

Разом з тим, зазначається, що моральний дух українських бійців "стає все більшою проблемою".

Война

Вважається, що Україна планує вбити клин через окуповану росією територію вздовж південного узбережжя Чорного та Азовського морів, поблизу Криму, або домагатися принизливого повороту в бойових діях на східному Донбасі — або і те, і інше.

Война

Україна мала постійну армію з приблизно 260 тисяч солдатів до того, як росія вторглася минулого року, і вона швидко зросла до приблизно мільйона людей. За останній рік, за оцінками Заходу, загинуло або було поранено близько 100 тисяч українських військових.

Україна не повідомляє, яку чисельність сил залучить до контрнаступу.

Нагадаємо, Польща хоче наростити виробництво зброї для України перед контрнаступом. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликає приватні, державні та іноземні компанії прийняти виклик та створити нові підприємства з виробництва боєприпасів на території країни.

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