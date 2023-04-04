Новое украинское контрнаступление станет проверкой способности армии, — NYT

Контрнаступление может начаться в ближайшие недели

Новое украинское контрнаступление станет проверкой способности украинской армии перевооружать и восстанавливать батальоны.

Об этом пишет издание The New York Times.

Читайте также:

Имея мощное западное оружие, недавно сформированные штурмовые подразделения и даже восстановленный батальон "Азов", Украина готова к критическому весеннему контрнаступлению. Но преодоление потерь и поддержание мотивации уставших от войны войск будет суровым испытанием.

"Украинским офицерам придется организовывать атаки артиллерии, пехоты и бронетехники, которые будут прорываться сквозь российские окопы, танковые ловушки и минные поля. На юге российские подразделения строят оборонительные позиции после того, как их вытеснили из Херсонской области в ноябре. живучесть и огневую мощь будут иметь решающее значение для ликвидации этих позиций» , — пишет издание.

Ожидается, что Украина нанесет удар на юге, где местность меняется: от обширных полей до городов и сел.

"Удар протяженностью около 80 км по степи от нынешней линии фронта до оккупированного города Мелитополь разделит удерживаемую рф территорию на две зоны, перережет линии снабжения и поставит украинскую артиллерию в зону досягаемости российских баз в Крыму", — пишет NYT.

Вместе с тем, отмечается, что моральный дух украинских бойцов "становится все большей проблемой".

Считается, что Украина планирует вбить клин через оккупированную россией территорию вдоль южного побережья Черного и Азовского морей, вблизи Крыма, или добиваться поворота в боевых действиях на восточном Донбассе — и то, и другое.

Украина имела постоянную армию из примерно 260 тисяч солдат до того, как россия вторглась в прошлом году, и она быстро выросла до примерно миллиона человек. За последний год, по оценкам Запада, погибли или были ранены около 100 тысяч украинских военных.

Украина не сообщает, какую численность сил привлечет к контрнаступлению.

Напомним, Польша хочет нарастить производство оружия для Украины перед контрнаступлением. Премьер-министр Матеуш Моравецкий призывает частные, государственные и иностранные компании принять вызов и создать новые предприятия по производству боеприпасов на территории страны.