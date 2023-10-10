Майбутнє Авакова: чи потрапить він до Ради на виборах

Арсен Аваков. Новини.LIVE

Ексголова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков працював на своїй посаді в уряді понад сім років і тримався у кріслі міністра при різній владі. Його звільнення стало несподіваним, однак без особливих конфліктів. З 2021 року про Авакова мало чути, але його ще не списали з когорти чиновників, у яких є політичне майбутнє.

Що може чекати на Авакова під час наступної передвиборчої політичної гонки — розбиралося Новини.LIVE.

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Політичні перегони: амбіції Авакова

На посаді міністра Аваков протримався сім років, чотири місяці та 16 днів. Він очолював одне з найбільших і найвпливовіших міністерств, маючи серйозну політичну вагу.

Медіа та експерти довго шукали причину його звільнення, адже не було ні гучних скандалів, ні публічних заяв. У 2021 році Арсен Аваков сам написав заяву на звільнення і зник з медійного простору.

​​​Арсен Аваков. Фото: Facebook

"Він випав з медійного простору. Якщо деякі політики такого рівня, які вже не при владі, з'являються у військовій формі або наближені до армії, про Авакова досить давно не чути. А тримати себе в медійному просторі потрібно, якщо ти маєш політичні амбіції. Авакова у медійному просторі немає", — заявив Новини.LIVE політолог Олексій Буряченко.

Чи означає це, що Аваков немає політичного майбутнього або амбіцій — питання відкрите. Все залежить від того, чи з'явиться він під час чергової політичної гонки перед виборами. Та навіть якщо він повернеться, то місце в уряді Авакову вже не світить, запевняє політолог.

"Щодо його перспектив, то на центральному рівні, на виборах до ВРУ, їх немає. Оскільки в нього є певний токсичний шлейф. Враховуючи, що в нього немає власної політичної інституції, не думаю що нові політичні проєкти погодяться взяти собі на прапор Авакова. Це може потягнути їх електоральні рейтинги донизу", —додав Буряченко.

Сам Аваков взагалі не з'являється у публічному просторі. У соцмережах раз на кілька місяців робить короткі дописи, які стосуються вина і допомоги армії.

"Від костюму відвик. Коротка інформація щодо останньої акції "Вино перетворюємо на берці" — всього отримав за своє колекційне вино 5,250 млн грн. Купив 2000 берців. Передав на фронт до підрозділів напряму.

Зробили ще 10 систем-комплексів відеоспостереження для бригади Л. на замовлення", — поділився якось Аваков у Facebook.

Допис Авакова. Фото: Facebook

З Києва до Харкова: місце Авакова

Колись політична кар'єра Авакова розпочалася саме з Харківської ОДА. Він очолив її після Помаранчевої революції і пішов звідти за кілька тижнів до перемоги Януковича на виборах.

І хоч Аваков роками був політиком центрального рівня і мав велику вагу та вплив, політолог впевнений, що він вже не матиме політичного майбутнього в Раді чи Кабміні.

"Він може претендувати на певне політичне майбутнє на місцевому рівні, на рівні Харкова та Харківської області. Там не така сприятлива ситуація, як на Чернігівщині. Там сильні позиції в Терехова, але вплив на Харківський регіон у Авакова зберігається і до облради може зайти, а як максимум побороться за мера", — підсумував Буряченко.