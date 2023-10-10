Будущее Авакова: попадет ли он в Раду на выборах

Арсен Аваков. Новини.LIVE

Экс-глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков работал на своем посту в правительстве более семи лет и держался в кресле министра при разных властях. Его увольнение стало неожиданным, однако без особых конфликтов. С 2021 года об Авакове мало слышно, но его еще не списали с когорты чиновников, у которых есть политическое будущее.

Что может ожидать Авакова во время следующей предвыборной политической гонки — разбиралось Новини.LIVE.

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Политическая гонка: амбиции Авакова

В должности министра Аваков продержался семь лет, четыре месяца и 16 дней. Он возглавлял одно из самых больших и влиятельных министерств, имея серьезный политический вес.

Медиа и эксперты долго искали причину его увольнения, ведь не было ни громких скандалов, ни публичных заявлений. В 2021 году Арсен Аваков сам написал заявление на увольнение и исчез из медийного пространства.

​​​Арсен Аваков. Фото: Facebook

"Он выпал из медийного пространства. Если некоторые политики такого уровня, которые уже не у власти, появляются в военной форме или приближены к армии, об Авакове достаточно давно не слышно. А держать себя в медийном пространстве нужно, если у тебя есть политические амбиции . Авакова в медийном пространстве нет", — заявил Новини.LIVE политолог Алексей Буряченко.

Значит ли это, что у Авакова нет политического будущего или амбиций — вопрос открытый. Все зависит от того, появится ли он во время очередной гонки перед выборами. И даже если он вернется, то место в правительстве Авакову уже не светит, уверяет политолог.

"Что касается его перспектив, то на центральном уровне, на выборах в ВРУ, их нет. Поскольку у него есть определенный токсический шлейф. Учитывая, что у него нет собственного политического института, не думаю, что новые политические проекты согласятся взять себе на флаг Авакова. Это. может потянуть их электоральные рейтинги вниз", — добавил Буряченко.

Сам Аваков вообще не появляется в публичном пространстве. В соцсетях раз в несколько месяцев делает краткие сообщения, касающиеся вина и помощи армии.

"От костюма отвык. Короткая информация по последней акции "Вино превращаем в берцы" — всего получил за свое коллекционное вино 5, 250 млн грн. Купил 2000 берцев. Передал на фронт в подразделения напрямую. Сделали еще 10 систем-комплексов видеонаблюдения для бригады Л. по заказу", — поделился однажды Аваков в Facebook.

Публикация Авакова. Фото: Facebook

Из Киева в Харьков: место Авакова

Когда политическая карьера Авакова началась именно с Харьковской ОГА. Он возглавил ее после Оранжевой революции и ушел за несколько недель до победы Януковича на выборах.

И хотя Аваков годами был политиком центрального уровня и имел большой вес и влияние, политолог уверен, что у него уже не будет политического будущего в Раде или Кабмине.

"Он может претендовать на определенное политическое будущее на местном уровне, на уровне Харькова и Харьковской области. Там не такая благоприятная ситуация, как на Черниговщине. Там сильные позиции у Терехова, но влияние на Харьковский регион у Авакова сохраняется и в облсовет может зайти, а как максимум побороться за мэра", — подытожил Буряченко.